Ohavný zločin otriasol Rakúskom. Žena podrezala hrdlo jedenásťročnému synovi

Podľa denníka Kronen Zeitung dostala polícia najskôr informáciu na tiesňovú linku o tom, že v dome sa nachádza zranená žena. Keď kriminalisti okolo tretej hodiny popoludní dorazili na miesto, naskytol sa im otrasný výjav.
V byte našli bezvládne zakrvavené telo chlapca s hlbokými reznými ranami na krku. Chlapec bol už mŕtvy, všíma si portál novinky.cz.
Polícia v tlačovej správe hovorí o „násilnom zločine“, z ktorého je podozrivá matka obete. Kriminalisti ju zatkli.
Žena sama mala na tele rezné poranenia. Podľa prvých výsledkov vyšetrovania si ich však spôsobila sama. Denník Kronen Zeitung sa opýtal na tragédiu dvoch susedov, tí však podľa vlastných slov nemali o krvavom zločine poňatia.
K identite ženy aj jej syna neposkytli vyšetrovatelia zatiaľ bližšie informácie.