Začiatkom roka 2026 stojí liter paliva v USA v prepočte takmer o päť rubľov menej ako v Rusku, čo vyvoláva pochybnosti o „lacných energiách“ pre ruských spotrebiteľov.
Zároveň sa cenové trendy v oboch krajinách líšia. V USA vykazujú ceny pohonných hmôt klesajúci trend, ktorý kopíruje svetové ceny ropy. V Rusku cena benzínu stabilne rastie a predbieha infláciu: len v januári 2026 sa priemerné ceny zvýšili o 1,2 %, pričom nárast bol zaznamenaný v 78 regiónoch.
Výhľad ruskej ekonomiky na nasledujúce roky zostáva pochmúrny. Americký Úrad pre energetické informácie (EIA) očakáva, že priemerná ročná cena ropy Brent v roku 2026 klesne, zatiaľ čo ruská vláda naďalej zakladá svoje výpočty na nerealistických číslach. V dôsledku klesajúcich príjmov z exportu ropné spoločnosti kompenzujú straty na domácom trhu.
Ďalším faktorom tlaku zostáva stav ruských verejných financií. Ruské ministerstvo financií už varovalo pred výrazným rozpočtovým deficitom v dôsledku znížených príjmov z ropy a plynu a predčasných výdavkov.
„Zámer pokryť túto medzeru finančnými prostriedkami z fondu národného blaha a zvýšením daní len potvrdzuje systémové problémy ruskej ekonomiky a prehlbujúce sa zaostávanie za rozvinutými krajinami,“ poznamenala spravodajská agentúra.