Škandál v britskej kráľovskej rodine. Epsteinove spisy odhalili fotky princa, ako kľačí na všetkých štyroch nad neznámou ženou

Na fotografiách je muž, o ktorom britský Daily Mail píše ako o bratovi kráľa Karol III. Pred stratou titulu bol známy ako princ Andrew.
S bosými nohami, v rifliach a tričku sa nakláňa nad ženou, ktorá leží na zemi s rozpaženými rukami. Na jednej snímke muž hľadí priamo do fotoaparátu, zatiaľ čo na druhej má ľavú ruku položenú na brucho ženy. Na fotografiách je vidieť aj ďalšiu osobu, ktorá sedí na stoličke s leopardím vzorom a s nohami vyloženými na stole.
Rovnako ako v prípade väčšiny materiálov zverejnených v Epsteinových spisoch, nie je jasné, kedy alebo kde boli snímky urobené, a nie je známa ani žiadny ďalší kontext.
Dokumenty amerického ministerstva spravodlivosti tiež naznačujú, že Epstein sprostredkoval stretnutie medzi Andrewom Mountbattenom-Windsorom, známym ako princom Andrewom, a 26-ročnou ženou z Ruska.
Minulý mesiac bola v ďalšej várke spisov zverejnená fotografia Andrewa ležiaceho na kolenách piatich žien v Sandringhame.
Ministerstvo spravodlivosti USA v piatok zverejnilo ďalší rozsiahly súbor dokumentov týkajúcich sa Epsteina. Sada obsahuje viac ako tri milióny strán, 2000 videí a 180.000 fotografií, medzi ktorými je veľké množstvo komerčnej pornografie a fotografií získaných z Epsteinových zariadení. Námestník ministra spravodlivosti Todd Blanche uviedol, že fotografie boli vo veľkej miere upravené. Vymazali napr. informácie s osobnými údajmi obetí, zdravotné záznamy, materiály zobrazujúce sexuálne zneužívanie detí, materiály zobrazujúce smrť alebo fyzické zneužívanie a tiež čokoľvek, čo by mohlo ohroziť aktívne vyšetrovanie. Blanche dodal, že rozmazali tváre všetkých žien okrem Ghislaine Maxwellovej, ktorú neskôr odsúdili za napomáhanie obchodovaniu s neplnoletými.Čítajte viac Posadnutý sexom, slabý vo vzťahoch a arogantný sebec: Tak opísali člena britskej kráľovskej rodiny autori novej biografie. Ešte nevyšla, už láme rekordy
Kauza mladšieho syna zosnulej kráľovnej Alžbety II. a jeho prepojenie na amerického finančníka Jeffreyho Epsteina patrí medzi najväčšie škandály britskej monarchie za posledné desaťročia.
Britský kráľ Karol III. odobral svojmu bratovi Andrewovi tituly a navyše sa musel vysťahovať zo svojho sídla Royal Lodge ležiaceho neďaleko hradu Windsor.
Epstein sa v roku 2008 priznal k sexuálnemu zneužívaniu neplnoletých dievčat. Po svojom zadržaní v roku 2019 bol obvinený z riadenia rozsiahlej siete obchodovania s ľuďmi na sexuálne účely. V auguste 2019 zomrel vo svojej väzenskej cele – oficiálne išlo o samovraždu.
Americké ministerstvo spravodlivosti začalo v piatok 19. decembra 2025 zverejňovať dokumenty týkajúce sa trestného stíhania zosnulého finančníka Jeffreyho Epsteina.
Princ Andrew bol dlhoročným priateľom Epsteina aj jeho partnerky Ghislaine Maxwellovej, dcéry britského magnáta Roberta Maxwella, ktorú neskôr odsúdili.
Meno Andrewa sa spomínalo v súvislosti s Američankou Virginiou Giuffreovou, ktorá tvrdila, že ju Epstein a Maxwellová prinútili mať s ním pohlavný styk – mala vtedy 17 rokov. Došlo k tomu údajne v roku 2001 v Londýne a neskôr v Epsteinovom sídle. Princ Andrew tieto obvinenia opakovane poprel, tvrdil, že si túto ženu „nepamätá“ a že s ňou nikdy nemal sexuálny styk.
V roku 2021 Giuffreová v USA podala na princa občiansku žalobu. Andrew sa rozhodol súdnemu procesu vyhnúť a v roku 2022 dosiahol mimosúdne vyrovnanie, v ktorého rámci podľa britských médií zaplatil približne 12 miliónov libier – vrátane daru pre charitu obete. V mimosúdnej dohode však neuznal svoju vinu.
Po vypuknutí škandálu Andrew prišiel o vojenské hodnosti a kráľovské patronáty – šlo o rozhodnutie schválené kráľovnou Alžbetou II., prestal aj v mene kráľovskej rodiny vykonávať verejné povinnosti a ocitol sa v izolácii od zvyšku rodiny. V polovici októbra sa vzdal svojho titulu vojvodu z Yorku a ďalších pôct a napokon prišiel aj o titul princ.