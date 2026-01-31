Pri izraelských útokoch v Pásme Gazy zahynulo najmenej 30 Palestínčanov

Najmenej 14 ľudí zahynulo podľa agentúry AP pri izraelskom údere na policajné zariadenie v meste Gaza. Zomreli pri ňom policajti aj zadržaní. Ministerstvo vnútra vedené teroristickým hnutím Hamas potvrdilo úder na stanicu, ale neuviedlo počet mŕtvych. Dva ďalšie predchádzajúce údery z noci a rána podľa AP zasiahli obytný dom v meste Gaza, kde zomrelo päť ľudí, a stan v meste Chán Júnis, kde zahynulo ďalších sedem osôb. Medzi mŕtvymi sú najmenej dve ženy a šesť detí. Podľa miestnych médií údery pokračovali aj dopoludnia.Čítajte viac Izrael priznal, že v Pásme Gazy pozabíjal 71-tisíc Palestínčanov
Izraelská armáda uviedla, že dnešné údery sú reakciou na piatkové porušenie prímeria, ktoré spočívalo v tom, že osem ozbrojencov Hamasu sa vynorilo z tunelov v Rafahu. Izraelská armáda tvrdí, že jej údery mierili na štyroch veliteľov Hamasu a Palestínskeho islamského džihádu, na sklady zbraní a odpaľovacie zariadenia pre rakety. Hamas označil za porušenie prímeria dnešné izraelské údery.Čítajte viac Izrael otvorí hraničný priechod Rafah. Prvýkrát od roku 2014 nie je v Pásme Gazy žiadny izraelský rukojemník
Podľa serveru The Times of Israel civilná ochrana v Pásme Gazy, ktorú kontroluje Hamas, uviedla, že izraelské údery zabili 28 ľudí.
Od začiatku prímeria podľa palestínskych úradov, ktoré kontroluje Hamas, zomrelo pri izraelských úderoch vyše 500 ľudí.
Vojna v Pásme Gazy si vyžiadala podľa Palestínčanov zhruba 72.000 mŕtvych. Podľa médií izraelská armáda tento údaj prijala a skúma, aký veľký podiel tvoria zabití civilisti. Vojnu vyvolal teroristický útok Hamasu a jeho spojencov na izraelské územie zo 7. októbra 2023, pri ktorom zahynulo najmenej 1200 osôb.