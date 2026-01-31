Víťazom parlamentných volieb v Kosove je Kurtiho strana Sebaurčenie

CEC nariadila úplné prepočítanie hlasov odovzdaných vo voľbách začiatkom januára po tom, ako sa v sčítaní hlasov zistili viaceré nepresnosti. V rámci vyšetrovania bolo zadržaných viac ako 100 volebných pracovníkov. Približne polovica z nich bola následne vzatá do väzby na jeden alebo dva mesiace. Tieto osoby sú podozrivé z falšovania výsledkov volieb, zastrašovania a úplatkárstva. Ich podvodné konanie sa týka približne 70.000 hlasov.Čítajte viac Návrat do napätého regiónu. Do Kosova pošleme až 150 vojakov a americké obrnené vozidlá
Predseda CEC Kreshnik Radoniqi v sobotu informoval o výsledkoch volieb po prepočítaní všetkých hlasov. Podľa nich Kurtiho strana LVV získala 51,1 percenta hlasov, za ňou nasledovala Demokratická strana Kosova (PDK) s 20,19 percentami a Demokratická liga Kosova (LDK) s 13,24 percentami.
Kurti je od februára 2025 dočasne povereným predsedom vlády. V tejto pozícii sa ocitol po tom, ako jeho strana v predchádzajúcich parlamentných voľbách prišla o parlamentnú väčšinu potrebnú na zostavenie vlády. Hlboko rozdelení poslanci si však vynútili vypísanie druhých parlamentných volieb za menej ako 12 mesiacov – konali sa v decembri 2025.
Hoci LVV zaznamenala v týchto voľbách presvedčivé víťazstvo a v 120-člennom zákonodarnom zbore bude mať 57 poslancov, Kurti bude pravdepodobne opäť čeliť bojkotu zo strany svojich hlavných rivalov, ktorí vylúčili vstup do koalície s ním. Očakáva sa preto, že sa bude snažiť za partnerov získať menšinové strany, ktoré majú v kosovskom parlamente zaručených 20 kresiel.
Pred zvolaním ustanovujúceho zasadnutia nového parlamentu musí uplynúť dvojtýždňové obdobie, počas ktorého majú všetky strany právo podať odvolanie proti zverejneným výsledkom.
Prepočítanie hlasov voličov a vyšetrovanie podvodov vo voľbách spôsobili ďalšie oneskorenie pri zostavovaní novej kosovskej vlády, pričom zazneli aj varovania, že Kosovo môže prísť o stovky miliónov eur medzinárodnej pomoci, ak vláda nebude vytvorená v dohľadnom čase.