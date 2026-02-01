Proti Dubčekovi poslal tanky, v Rusku ho začali brať na milosť. Brežnevovi by chceli postaviť sochu

Keď sa v marci 1985 dostal k moci reformátor Michail Gorbačov, veľmi rýchlo sa stal z „drahého Leonida Iljiča" symbol hospodárskeho úpadku. Jeho vládnutie sa začalo označovať za „obdobie stagnácie". Naopak, v posledných rokoch je vidieť iný prístup k Brežnevovi. Existuje snaha stotožňovať ho s prínosom pre štát a opomínať alebo zľahčovať jeho zlyhania.
Brežnev teraz často býva ideologicky zarámovaný ako líder, ktorý chcel dobré veci, no všetky plány mu nevyšli, pričom sa poukazuje na to, že keď zomrel, vývoj pomaly smeroval k zániku Sovietskeho zväzu. Súčasný ruský vodca Vladimir Putin v minulosti opakovane povedal, že rozpad tejto ríše považuje za jednu z najväčších chýb v 20. storočí.Čítajte viac Na ranči mu chýbal holič a pochválil sa, že schudol. Prezident USA sa vzápätí od Brežnevovho diplomata dozvedel, že Rusi poslali tanky proti Dubčekovi
Rusi si už musia zvykať na to, že v niektorých mestách boli odhalené busty Stalina, dokonca sa uvažuje, že mesto Volgograd by sa znovu volalo Stalingrad. Môže ich čakať niečo podobné s Brežnevom? V ostatnom čase sa to už deje. Nie okato, viac-menej skôr nenápadne, ale že sa to odohráva, je fakt. V rôznych podobách. A prsty v tom majú hlavne politici, ktorí sú spojencami Putina.
V decembri 2026 uplynie 120 rokov od narodenia Brežneva, už teraz sa niekde hovorí o prípravách osláv tohto výročia. Mimochodom, jednu sochu v Rusku už má. Jediná v celej krajine sa nachádza v parku osadená v Novorossijsku. V tomto prístavnom meste na pobreží Čierneho mora stojí na piedestáli Brežnev z bronzu od roku 2004 v rovnomennej aleji. Po dvoch desaťročiach pribudlo jeho meno na inom mieste: na okraji Novorossijsku, kde stavajú novú obytnú štvrť. Dlhú ulicu pomenujú po ňom. Jej základný kameň slávnostne položili vlani na jeseň. Na osadenej tabuli sa vyníma jeho meno.Čítajte viac Brežnevovi nedovolili odísť, tvrdí jeho vnuk
S nápadom mať Brežnevovu ulicu prišiel starosta Andrej Kravčenko z putinovskej vládnucej strany Jednotné Rusko. Slávnosť načasovali na štrnásty september. Prečo? Lebo 14. 9. 1974 Brežnev pricestoval do Novorossijsku, aby mu osobne symbolicky udelili dve vyznamenania. Leninov rad a titul mesto-hrdina. Bol medzi červenoarmejcami, ktorí tam bojovali v druhej svetovej vojne. „Hrdinský boj viedli od 19. augusta 1942 až do 16. septembra 1943, keď mesto oslobodili od nacistických vojsk. Boje trvali 393 dní," upozornil server Kubnews. Dodal, že Novorossijsk môže byť vďačný Brežnevovi nielen za hrdinstvo počas vojny, ale aj za svoj neskorší rozvoj. Vedenie mesta potvrdilo svoj obdiv k nemu už pred tromi rokmi, keď mu posmrtne udelilo čestné občianstvo.
Brežnev, ktorý sa narodil v roku 1906 v cárskom Rusku, pochádzal z mesta Kamianske na súčasnom ukrajinskom území. Vo svojich pamätiach však o sebe písal, že je proletár ruskej národnosti. Komunisti na Ukrajine mu kedysi vzdali hold aj týmito dvomi spôsobmi: udelili mu čestné občianstvo Kyjeva a v v parku rodného mesta inštalovali jeho bustu na vysokom podstavci.
Nič z toho už nie je skutočnosťou. Čestné občianstvo mu odňali v máji 2023 a bustu odstránili v júni toho roku. Obidve rozhodnutia vyplývali z prijatia zákona o odstránení symbolov komunizmu. „Na mieste, kde bola busta, chce starosta Andrej Belousov postaviť pamätník víťazstva vo vojne nad Ruskom, o ktorom verí, že sa ho podarí dosiahnuť," napísal vtedy server Svoboda.Čítajte viac Tajná správa CIA: Clementisa chceli oslobodiť. Stalin bol proti
Vráťme sa do Ruska. Vrúcny vzťah k Brežnevovi prejavujú podobne ako v Novorossijsku aj v Kurskej oblasti. Tamojší gubernátor Alexandr Chinštejn, ktorý je rovnako ako Kravčenko člen vládnucej strany, nedávno vo veľkom predstihu nariadil nachystať dôstojné oslavy 120. výročia narodenia Leonida Iljiča. Vyplývať to má z toho, že Brežnev v Kursku absolvoval vysokú školu poľnohospodárstva. „Zvláštnu pozornosť si zaslúži budova, kde študoval. Dnes je budova v hroznom stave," pred týždňom informoval Chinštejn.
Zatiaľ nie je jasné, ako si gubernátor predstavuje oslavy, nedá sa pritom vylúčiť, že ich súčasťou by mohlo byť odhalenie novej sochy Brežneva. S týmto zámerom prišiel 75-ročný generálporučík vo výslužbe Gennadij Ďumin. Nie je to hocikto: jeho syn Alexej Ďumin pracuje ako Putinov poradca a patrí mu aj funkcia tajomníka Štátnej rady Ruskej federácie, v ktorej zasadajú príslušníci politickej elity. V minulosti bol ochrankár šéfa Kremľa, špekuluje sa o ňom ako o možnom budúcom nástupcovi Putina. Gennadij Ďumin povedal, že je pripravený zabezpečiť financie na sochu, Chinštejn následne konkretizoval, že vytvorenie tohto diela a jeho inštaláciu sa chystá zaplatiť generálov syn Alexej.Čítajte viac Americké tajné správy: Beneš chcel Tisa omilostiť, obával sa nepokojov
Ako kladná osobnosť sa objavuje Brežnev aj pred kamerami. Nedávno dokončili nakrúcanie historického seriálu s názvom Drahý Willy. Dej sa venuje politickému kamarátstvu medzi západonemeckým spolkovým kancelárom Willym Brandtom a Brežnevom. Keď boli obaja pri moci, zaslúžili sa o uvoľňovanie napätia v období studenej vojny. Autori seriálu tvrdia, že utajované priateľstvo medzi týmito dvomi geopolitickými rivalmi doslova zabránilo jadrovej vojne.
Posolstvo v podobnom duchu sa dá nájsť v dokumente, ktorý vysielala ruská štátna televízia. Je to prierez životom Brežneva, v ktorom vystupujú nielen historici, ale aj ľudia, ktorí pre neho pracovali. Záver 40-minútového dokumentu, ktorý sa dá nájsť na kanáli YouTube, vyznieva v prospech niekdajšieho šéfa Kremľa. Autori prízvukujú, že vďaka Brežnevovi obyvatelia Sovietskeho zväzu ľahko prišli k novým bytom, prispel k lepším vzťahom so Západom, počas jeho vládnutia prvýkrát jeho komunistická krajina usporiadala olympijské hry atď.Čítajte viac Mohli Američania urobiť viac, aby nevznikla hrozba sovietskej invázie do Československa v auguste 1968?
Dokument sa snaží zľahčiť zodpovednosť Brežneva za sovietsku inváziu do Afganistanu v decembri 1979. Diváci sa dozvedia, že líder s podlomeným zdravím, ktorému už chýbali sily, možno ustúpil tlaku väčšiny členov politbyra, ktorí presadzovali vpád armády.
O zodpovednosti Brežneva za okupáciu Československa v auguste 1968, ktorú dôrazne podporoval, nezaznela ani jedna veta. Respektíve ani slovo o tom, že poslal tanky proti obrodnému procesu, na čele ktorého stál Alexander Dubček. Naopak, veta o tom, že niektorí spomínajú na éru Brežneva s nostalgiou, ako na zlatú éru Sovietskeho zväzu, však nechýba.