Schôdzka s Putinovým vyslancom Dmitrijevom bola podľa Witkoffa produktívna

„Táto schôdzka je pre nás povzbudením, že Rusko pracuje na zabezpečení mieru na Ukrajine, a sme vďační za rozhodné vedenie amerického prezidenta pri hľadaní trvalého a udržateľného mieru,“ napísal Witkoff na X. Americkú delegáciu, s ktorou sa Dmitrijev stretol, tvorili okrem Witkoffa aj minister financií Scott Bessent, poradca v Bielom dome Josh Gruenbaum a Jared Kushner, ktorý je zaťom prezidenta Donalda Trumpa.
Dmitrijev vo svojom príspevku informoval, že viedol konštruktívny rozhovor s „americkou mierovou delegáciou“ a že mal tiež produktívnu diskusiu o ekonomických záležitostiach medzi Ruskom a USA.
Denník The Guardian predtým napísal, že Dmitrijev, ktorý študoval v USA a býval investičným bankárom pri Goldman Sachs, hral kľúčovú úlohu pri nadväzovaní kontaktov medzi Moskvou a Washingtonom za Trumpovho prvého funkčného obdobia.
Trump v piatok novinárom v Oválnej pracovni povedal, že si myslí, že dohoda o ukončení ruskej vojny proti Ukrajine je blízko. Podrobnosti však nespresnil.
Rokovanie v Miami sa konalo pred ďalším kolom mierových rozhovorov medzi Ukrajinou a Ruskom, ktoré je naplánované na nedeľu v Abú Zabí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj predtým naznačil, že termín aj miesto by sa mohli ešte zmeniť vzhľadom na vývoj situácie medzi USA a Iránom. Podľa zdroja agentúry TASS však stretnutie zatiaľ zrušené nebolo.
Zelenskyj tiež zrejme v reakcii na stredajšie vyhlásenie šéfa americkej diplomacie Marca Rubia, že Witkoff a Kushner sa najbližšej schôdzke v Abú Zabí nezúčastnia, zdôraznil, že pre Ukrajinu je veľmi dôležité, aby boli na rokovaniach prítomní všetci, s ktorými sa dohodli.
Rozhovory v Abú Zabí, ktoré sa po dlhšej prestávke obnovili minulý víkend za účasti delegácie USA, majú preskúmať možnosti na ukončenie vojny na Ukrajine. Obe bojujúce strany označili doterajšie diskusie za konštruktívne, dohoda o mierovej zmluve však zatiaľ nebola dosiahnutá.
Kľúčovým sporným bodom je požiadavka Ruska, aby Kyjev stiahol svoje jednotky z východoukrajinského regiónu Donbas, kde ležia aj Donecká a Luhanská oblasť. Moskva si nárokuje celú Doneckú oblasť, hoci má pod kontrolou takmer 80 percent jej územia. Susedná Luhanská oblasť je takmer úplne pod kontrolou ruských vojsk. Kyjev sa týchto území odmieta vzdať. Zelenskyj trvá na tom, že územné otázky môže vyriešiť len osobné stretnutie s Putinom.
Trump v predvolebnej kampani sľuboval, že vojnu na Ukrajine po návrate do Bieleho domu ukončí do 24 hodín. Napriek opakovaným telefonátom s Putinom a augustovému osobnému stretnutiu oboch prezidentov na Aljaške sa mu to však doteraz nepodarilo. Trump vo štvrtok uviedol, že Putin sľúbil, že ruská armáda nebude jeden týždeň útočiť na Kyjev. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v piatok uviedol, že obmedzené prímerie potrvá len do nedele 1. februára a má vytvoriť „dobré podmienky“ pre mierové rokovania v Abú Zabí. Ruské útoky na iné ciele – najmä logistické – na Ukrajine pokračujú, doplnila agentúra DPA.
Rusko začalo inváziu na Ukrajinu 24. februára 2022 a napadnutá krajina sa odvtedy so západnou pomocou bráni. Ruská armáda opakovane útočí na civilnú infraštruktúru aj iné nevojenské ciele.