Pravda Správy Svet VIDEO: Trump znevážil a nahneval tisíce vojnových veteránov. Na protest vyšli do ulíc

VIDEO: Trump znevážil a nahneval tisíce vojnových veteránov. Na protest vyšli do ulíc

Asi 10.000 ľudí sa zúčastnilo na pochode k veľvyslanectvu USA v Kodani, ktorý usporiadalo združenie dánskych vojnových veteránov, píše agentúra AFP. Pochod bol tichým protestom proti nedávnym výrokom amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý zľahčoval úlohu vojakov zo spojeneckých krajín NATO v Afganistane. Trump tvrdil, že sa držali mimo frontu.

31.01.2026 20:20
debata (2)
Trump rozhneval dánskych veteránov
Video
Zdroj: REUTERS

„Demonštráciu sme nazvali #NoWords (Žiadne slová), pretože to presne opisuje, ako sa cítime. Nemáme slov,“ uviedol viceprezident združenia veteránov Soren Knudsen. Protestujúci podľa neho zároveň chcú Američanom oznámiť, že Trumpove slová boli urážkou dánskych veteránov a hodnôt, ktoré spoločne bránili.

V Afganistane zahynulo 44 dánskych vojakov a v Iraku osem. Protestujúci na ich pamiatku umiestnili do kvetináčov pred americkým veľvyslanectvom 44 dánskych vlajok. Veľvyslanectvo ich najprv odstránilo, no neskôr ich s ospravedlnením vrátilo, píše AFP.

2010-snapshots-album Čítajte viac „Stáli len vzadu“. Trump znevážil obete spojencov z Afganistanu. Rozzúrení veteráni reagujú

Podľa organizátorov sa na pochode v Kodani za mrazivého počasia zúčastnilo osem až desať tisíc ľudí. Podľa odhadov polície ich bolo najmenej 10.000. Niektorí boli oblečení vo vojenských uniformách, iní mali na hrudi pripnuté vojenské vyznamenania. Ľudia držali dánske aj grónske vlajky.

Dánsko je členským štátom NATO a spojencom USA. V dánskej spoločnosti však v poslednom čase vyvolali napätie opakované Trumpove vyhlásenia, že Spojené štáty chcú z bezpečnostných dôvodov získať Grónsko, ktoré je autonómnou súčasťou Dánska.

Pravda vo svete: Trump neprišiel ničiť Európu, ale pomenovať realitu, hovorí bezpečnostný expert Jakub Landovský
Video
Donald Trump bol na Svetovom ekonomickom fóre v Davose všade – dokonca aj tam, kde nebol fyzicky. Podľa bezpečnostného experta z Karlovej Univerzity a bývalého českého veľvyslanca pri NATO Jakuba Landovského vyslal Európe jasný odkaz: bezpečnosť nie je samozrejmosť a bez schopnosti konať ostanú veľké slová prázdne. V rozhovore v relácii Pravda vo svete hovorí o Grónsku, Ukrajine, NATO aj o tom, prečo sa svet vracia k surovej geopolitike.
Facebook X.com 2 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Grónsko #Donald Trump
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"