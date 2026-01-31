VIDEO: Trump znevážil a nahneval tisíce vojnových veteránov. Na protest vyšli do ulíc

„Demonštráciu sme nazvali #NoWords (Žiadne slová), pretože to presne opisuje, ako sa cítime. Nemáme slov,“ uviedol viceprezident združenia veteránov Soren Knudsen. Protestujúci podľa neho zároveň chcú Američanom oznámiť, že Trumpove slová boli urážkou dánskych veteránov a hodnôt, ktoré spoločne bránili.
V Afganistane zahynulo 44 dánskych vojakov a v Iraku osem. Protestujúci na ich pamiatku umiestnili do kvetináčov pred americkým veľvyslanectvom 44 dánskych vlajok. Veľvyslanectvo ich najprv odstránilo, no neskôr ich s ospravedlnením vrátilo, píše AFP.Čítajte viac „Stáli len vzadu“. Trump znevážil obete spojencov z Afganistanu. Rozzúrení veteráni reagujú
Podľa organizátorov sa na pochode v Kodani za mrazivého počasia zúčastnilo osem až desať tisíc ľudí. Podľa odhadov polície ich bolo najmenej 10.000. Niektorí boli oblečení vo vojenských uniformách, iní mali na hrudi pripnuté vojenské vyznamenania. Ľudia držali dánske aj grónske vlajky.
Dánsko je členským štátom NATO a spojencom USA. V dánskej spoločnosti však v poslednom čase vyvolali napätie opakované Trumpove vyhlásenia, že Spojené štáty chcú z bezpečnostných dôvodov získať Grónsko, ktoré je autonómnou súčasťou Dánska.