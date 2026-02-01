ONLINE: Rusi postupujú vo viacerých smeroch, infiltrujú sa do centier kľúčových miest. Ukrajinci hlásia úspech na severe

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá už 1 438 dní
27. január 2026
7:10 Boje na Ukrajine pokračujú súbežne na viacerých úsekoch frontu, pričom podľa najnovšej správy amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) zaznamenali postupy ukrajinské aj ruské sily. Ruské jednotky postupujú vo viacerých smeroch. Ukrajinské vojská postúpili na severe Charkovskej oblasti a v taktickom smere Kosťantynivka-Družkivka. Zároveň majú okupanti úspechy v pokrovskom a huľajpoľskom smere, uvádza ISW.
Charkovská oblasť
Podľa analytikov geolokačné videozáznamy z 30. januára svedčia o tom, že ukrajinské jednotky nedávno dokázali postúpiť v severnej časti obce Nesterne – severovýchodne od Charkova.
Zároveň ISW cituje údaje 16. armádneho zboru Ukrajiny, ktorý 31. januára oznámil, že ruské jednotky zintenzívňujú tlak: „ruské vojská podnikajú častejšie útoky, pričom využívajú nepriaznivé poveternostné podmienky, aby zabránili operáciám ukrajinských dronov, čo vedie k značnému vyčerpaniu ukrajinských bojovníkov“.
Jedna z ukrajinských brigád pôsobiacich na tomto smere zároveň informovala, že ukrajinské sily rozširujú dosah úderov aj mimo vlastného územia. Podľa nej „ukrajinské vojská rozširujú zónu zásahu na Belgorodskú oblasť pomocou úderov bezpilotných lietadiel s optickými vláknami v reakcii na údery ruskej termobarickej artilérie TOS-1A z oblasti Šebekino“.
Kupjanský smer
ISW uvádza, že ruské vojská nedávno vykonali infiltračné misie v kupjanskom smere. Geolokačné zábery z 30. a 31. januára podľa správy zachytávajú ruských vojakov v centre Petropavlivky (východne od Kupjanska) a v severnej časti Kupjanska-Vuzlového (južne od Kupjanska).
Podľa hodnotenia analytikov však išlo o výsledky ruských infiltračných misií, ktoré však zatiaľ nezmenili kontrolu nad územím alebo predný okraj bojovej zóny.
Donecká oblasť
V taktickom priestore Kosťantynivka-Družkivka zaznamenali pohyb obe strany. ISW píše, že ukrajinské aj ruské vojská nedávno postúpili v taktickej oblasti Kosťantynivka-Družkivka.
Geolokačné záznamy z 31. januára ukázali, že obrancovia majú úspech severne od Jablunivky (juhozápadne od Kosťantynivky). Zároveň však zábery z 28. januára ukázali mierny postup ruských vojsk na juhovýchode Kosťantynivky.
Ďalšie zábery z 31. januára zachytili „ruských vojakov operujúcich v blízkosti Doneckej železnice na juhovýchode Kosťantynivky“, čo ISW vyhodnotila ako infiltračnú činnosť, „ktorá však nezmenila líniu frontu“.
Záporožská oblasť
Na juhu frontu analytici potvrdili ruské postupy. Videá z 30. a 31. januára svedčia o tom, že okupanti majú úspech západne od Dobropiľľia (severne od Huľajpoľa) a západne od Pryluk (severozápadne od Huľajpoľa).
Záznamy tiež ukazujú ruských vojakov operujúcich severozápadne od Zelenoho a jednotky ruského 114. motostreleckého pluku, ktoré vztyčujú svoje vlajky na východe a západe Sviatopetrivky počas infiltračných misií. Podľa ISW však ani tieto akcie „zatiaľ neznamenajú zmenu trvalej kontroly nad územím“.
Odlišný pohľad na vývoj pri Kosťantynivke priniesla aj agentúra UNIAN. Tá s odvolaním sa na ukrajinského dôstojníka s volacím znakom ‚Alex‘ uviedla, že Rusi sa uchytili v juhovýchodnej časti Kosťantynivky. Podľa jeho slov ide zatiaľ o menšie jednotky, ale perspektíva tejto veci nie je príjemná a otázkou najbližšieho času je, kedy sa hlavné dejisko bojov presunie priamo do samotného mesta.