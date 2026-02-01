Baba Jaga - nočná mora Rusov. Ukrajinci odkryli najúčinnejšiu zbraň bojiska. V roku 2025 nemala konkurenciu

Vyplýva to z dát vládneho programu Armáda dronov (systém ePoints) a informácií, ktoré spoločnosť SkyFall poskytla portálu Militarnyi. Podrobnosti o jeho nasadení a výsledkoch zazneli na konferencii Armáda dronov 2025.
Podľa zverejnených výsledkov obsadil Vampire prvé miesta v niekoľkých kľúčových kategóriách, a to ako najúčinnejší úderný systém na bojisku, číslo 1 v počte spôsobených strát na živote nepriateľa, číslo 1 v počte úderov medzi bombardovacími kvadrokoptérami a tiež číslo 1 v počte objednávok v segmente bombardérov na platforme Brave1 Market. Bombardéry tohto typu podľa údajov vykonali viac ako 2,5 milióna bojových misií.
Dron bol oficiálne kodifikovaný na jar 2023 a odvtedy je aktívne dodávaný Ozbrojeným silám Ukrajiny. Ide o hexakoptéru (šesťvrtuľový dron), ktorá je schopná niesť zaťaženie do 15 kilogramov na vzdialenosť až 20 km. Výrobca však pre Militarnyi spresnil, že „operačný dosah dronu sa v súčasnosti pohybuje na úrovni 35 – 40 kilometrov“.
Výbava stroja mu umožňuje pôsobiť v rôznych podmienkach. Vďaka vysokej odolnosti voči systémom elektronického boja, GNSS anténe a bispektrálnej kamere je Vampire schopný vykonávať misie vo dne aj v noci. Podľa dostupných informácií sa používa na údery na predsunuté pozície nepriateľa, opevnenia, vozidlá a živú silu.
Okrem priamych úderov plní aj podporné úlohy. Bombardér sa využíva na diaľkové mínovanie a logistické úlohy, vrátane doručovania vody, potravín, liekov a vybavenia. Výrobca zdôrazňuje, že vysokú efektivitu umožnila kombinácia viacerých faktorov, ako napríklad schopnosť škálovať výrobu a nasadenie bez straty kvality. Ďalším faktorom je najnižšia cena. Všetky tri tieto ciele boli plne dosiahnuté.
Kľúčovú rolu zohráva aj spätná väzba z frontu. Práve praktické skúsenosti z boja umožnili rýchlo zvyšovať schopnosti, promptne zavádzať vylepšenia a priviesť dron k stabilnému využívaniu v bojových podmienkach, uviedla spoločnosť. Podľa výrobcu je stroj vybavený ochrannými mechanizmami, ktoré zaisťujú stabilitu v rôznom počasí a vyznačuje sa vysokou odolnosťou voči poruchám.
Vývoj pokračoval aj počas roka 2025. V roku 2025 prešiel dron Vampire stovkami zmien. Hlavný dôraz sa kládol na zlepšenie každého komponentu s cieľom zvýšiť jeho spoľahlivosť, uviedol výrobca SkyFall. Na trh bola uvedená tretia generácia dronu Vampire a verzia Vampire-K, pričom podiel komponentov lokalizovaných (vyrábaných) priamo na Ukrajine sa blíži k 100 percentám.
Prezývku „Baba Jaga“ mu podľa portálu Militarnyi dali ruskí vojaci. Dôvodom je, že dron útočí najmä v noci (vďaka termovízii), je tichý a zhadzuje ťažké projektily, ktoré ničia aj obrnenú techniku, a preto ho prirovnávajú k mytologickej bytosti, ktorá v noci loví vojakov v zákopoch.