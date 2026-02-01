Izrael oznámil otvorenie hraničného priechodu Rafah, Palestínčania sa zatiaľ von nedostanú

Priechod je otvorený v obmedzenom režime, výlučne pre obyvateľov Pásma Gazy. S odvolaním sa na vyhlásenie izraelského Úradu pre koordináciu vládnych aktivít na palestínskych územiach (COGAT) o tom informovala agentúra AFP, píše TASR.
Podľa palestínskych zdrojov čaká na odchod z Gazy približne 50 palestínskych pacientov s sprievodom, uviedla DPA.
Egyptské bezpečnostné zdroje uviedli, že Izrael zatiaľ so znovuotvorením na palestínskej strane nesúhlasil, čo je dôvod, prečo bolo otvorenie pre osobnú dopravu odložené na pondelok. Podľa izraelských správ sa odhaduje, že od pondelka opustí Pásmo Gazy každý deň zhruba 150 ľudí, zatiaľ čo späť by sa mohlo vrátiť asi 50 osôb.
Na príchod aj odchod ľudí z Pásma Gazy bude dohliadať aj Egypt po tom, ako dostane predbežné bezpečnostné povolenie od izraelských úradov. Na celý proces bude podľa orgánu izraelského ministerstva obrany pre palestínske civilné záležitosti (COGAT) dohliadať Európska únia.
Izrael sa podľa agentúry AP znovuotvoreniu Rafahu dlho bránil, rozhodol sa tak až po pondelkovom nájdení tela posledného rukojemníka v Pásme Gazy, ktorý bol zabitý pri útoku teroristického hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra 2023. Opätovné využívanie prechodu predpokladá mierový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa. Na základe tohto plánu medzi Izraelom a Hamásom platí od vlaňajšieho októbra prímerie.
Vojna v Pásme Gazy vypukla v októbri 2023, keď ozbrojenci Hamasu a jeho spojencov pri útoku na juhu Izraela pozabíjali na 1200 ľudí, väčšinou civilistov, a ďalších 251 osôb uniesli. Izrael potom začal rozsiahlu vojenskú operáciu, pri ktorej jeho armáda podľa aktuálnych údajov ministerstva zdravotníctva v Gaze zabila viac ako 71.000 Palestínčanov.
Údaje, ktoré OSN považuje za spoľahlivé, nerozlišujú medzi civilistami a ozbrojencami, ale podľa zahraničných mimovládnych organizácií vyše 80 percent obetí boli civilisti. Od začiatku prímeria bolo pri izraelských útokoch podľa palestínskeho ministerstva zabitých 480 Palestínčanov.