Trump sa vyhráža Kanade 'zásadnou odplatou', ak uzavriete dohodu s Čínou

„Ak uzavrú dohodu s Čínou, áno, urobíme niečo veľmi zásadné,“ povedal Trump v utorok novinárom na palube prezidentského špeciálu Air Force One. „Nechceme, aby Čína prevzala kontrolu nad Kanadou. A ak uzavrú tú dohodu, o ktorú sa usilujú, Čína ovládne Kanadu,“ dodal.
Kanadský premiér Mark Carney v polovici januára navštívil Peking, kde oznámil, že Kanada a Čína budujú nové strategické partnerstvo, ktoré môže mať pri využití silných stránok obou krajín historický prínos pre obe strany.
Kanada sa snaží posilniť vzťahy s druhou najväčšou ekonomikou sveta po tom, čo Trump uvalil clá na niektorý kanadský tovar a navrhol, aby sa tento dávny spojenec stal 51. štátom USA. Aj Čína, ktorú citelne zasiahli Trumpove clá po jeho minuloročnom návrate do Bieleho domu, má záujem o spoluprácu s Kanadou – členskou krajinou skupiny G7, ktorá bola tradične v sfére vplyvu Spojených štátov.Čítajte viac „Udri a uteč“. Kanada by v prípade invázie USA volila partizánsky odpor, inšpiráciu našli v Afganistane
Trump minulý týždeň pohrozil Kanade zavedením 100-percentných ciel, ak uzavrie obchodnú dohodu s Čínou. Uviedol, že ak si Carney myslí, že z Kanady urobí „prekladisko pre Čínu“, odkiaľ sa bude tovar posielať do Spojených štátov, tak sa „škaredo mýli“.
Trumpovo najnovšie vyjadrenie prichádza na pozadí zvýšeného diplomatického napätia medzi Washingtonom a Ottawou. Trump predtým oznámil, že stiahol svoje pozvanie pre Carneyho do iniciatívy Rada mieru. Tomuto oznámeniu predchádzal Carneyho prejav na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) vo švajčiarskom Davose, kde kanadský premiér hovoril o „ére rivality veľmocí“ a povedal, že menšie krajiny sa musia zomknúť, pričom odkazoval na esej Václava Havla Moc bezmocných. Trump nasledujúci deň vo svojom prejave označil Kanadu za nevďačnú.