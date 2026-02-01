Pravda Správy Svet Pakistanská armáda po útoku v provincii Balúčistán zabila už 145 separatistov

Pakistanská armáda po útoku v provincii Balúčistán zabila už 145 separatistov

Pakistanská armáda zabila od piatkového večera 145 ozbrojencov po útoku v juhozápadnej provincii Balúčistán, kde povstalci pripravili o život 31 civilistov a 17 členov bezpečnostných zložiek. S odvolaním sa na miestne úrady o tom v nedeľu informovala agentúra Reuters. O kontrolu nad Balúčistánom, ktorý je bohatý na ropu a nerastné suroviny, zvádzajú separatisti boj s bezpečnostnými silami už viac ako 20 rokov.

01.02.2026 10:48
debata

K piatkovým útokom sa prihlásila Balúčistánska oslobodzovacia armáda (BLA), ktorá sa podľa vyhlásenia zamerala na vojenské a policajné zariadenia a zablokovala tiež cesty, aby spomalila reakciu armády. Podľa hnutia sa do útokov zapojilo aj niekoľko žien. Armáda v sobotu uviedla, že pri odvetnom útoku zabila 67 povstalcov. Dnešná bilancia mŕtvych tak znamená výrazné zvýšenie.

Balúčistán je v Pakistane najmenej obývanou provinciou. Žije tam približne 15 miliónov z celkovo 257 miliónov obyvateľov Pakistanu. Už vyše 20 rokov v tejto provincii proti bezpečnostným zložkám bojujú predovšetkým povstalci z BLA či pakistanská odnož afganského radikálneho islamistického hnutia Tálibán (TTP), ktoré podľa Islamabadu podporuje India. Dillí to popiera.

Etnickí Balúčovia vinia pakistanské úrady z toho, že kradnú zdroje ich provincie a využívajú ich na financovanie výdavkov v provincii Pandžáb na východe krajiny. Požadujú preto nezávislosť Balúčistánu od centrálnej vlády.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Pakistan
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"