Pravda Správy Svet Neuveriteľný príbeh z frontu: zranený vojak unikol z ruského zajatia a vzal so sebou aj dvoch Rusov

Neuveriteľný príbeh z frontu: zranený vojak unikol z ruského zajatia a vzal so sebou aj dvoch Rusov

Ukrajinský bojovník Vladimir Alexandrov, ktorý padol do ruského zajatia pri Kosťantynivke, mal presvedčiť dvoch ruských vojakov, aby sa vzdali ukrajinským silám. O prípade informoval novinár Andrij Caplijenko na svojom telegramovom kanáli.

01.02.2026 11:40
debata (1)
Žiadna elektrina, žiadna voda. Ukrajinu postihol masívny blackout
Video
Zdroj: Reuters

„Hrdina tohto príbehu si zaslúži vyznamenanie. V oblasti Kosťantynivky okupanti zranili bojovníka Vladimira Alexandrova a vzali ho do zajatia. S Voloďom dlho nebolo možné nadviazať spojenie. Kým bol vojak považovaný za nezvestného, podarilo sa mu presvedčiť dvoch okupantov, aby sa vzdali Ukrajincom. Žiaľ, prežil len jeden z nepriateľských útočníkov, ktorí sa rozhodli zložiť zbrane,“ napísal Caplijenko.

Podľa jeho slov sa pred niekoľkými dňami ukázalo, že Alexandrov je síce zranený, ale nažive a pokúša sa s jedným zajatcom doplaziť k vlastným jednotkám. Následne malo prísť k záchrannej operácii.

„Velenie 11. zboru rozhodlo: ‚Zachrániť hrdinu za každých okolností.‘ Operáciu riadil zástupca veliteľa 11. armádneho zboru Pavlo Fedosenko. A práve dnes sa podarilo Voloďu vytiahnuť,“ uviedol Caplijenko. Zároveň dodal, že vojak má prezývku „Pozitív“, a zverejnil fotografiu, na ktorej plukovník Fedosenko objíma zraneného hrdinu na evakuačnom mieste. Novinár tiež publikoval video s ruským zajatcom, ktorého mal Alexandrov presvedčiť na vzdanie sa.

Podľa skorších správ agentúry UNIAN, ukrajinskí vojaci nedávno v Lymanskom smere zajali ruského ostreľovača a spojára. Zajatci uviedli, že pochádzajú z 25. armády ozbrojených síl Ruska. Na videu, ktoré zverejnila pohraničná stráž, sa Rusi poďakovali ukrajinským vojakom za to, že ich nezlikvidovali. Svoj videoodkaz zakončili slovami ‚Sláva Ukrajine!'

Ruská raketa sa vymkla kontrole a zdemolovala vlastný panelák
Video
Obytný bytový dom v ruskom Adygejsku zasiahol v noci projektil ruskej protivzdušnej obrany. / Zdroj: Telegram / X @warinukraineua

UNIAN zároveň informovala aj o zajatí cudzieho štátneho príslušníka bojujúceho na ruskej strane. Ukrajinské sily mali zadržať občana Kuby Joandriho Depalazu s prezývkou „Nikto“. Ten uviedol, že v Moskve pracoval 8 mesiacov, hoci víza mal platné len tri mesiace. Podľa jeho slov nepodpísal žiadnu zmluvu s ruským ministerstvom obrany, no napriek tomu ho odviezli na front. Depalaza tiež tvrdil, že od momentu, keď sa dostal na front, nevidel svoje doklady ani žiadne výplaty.

Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Moskva #Rusko #vojak #zajatie #vojna na Ukrajine #Putinova vojna
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"