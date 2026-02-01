Neuveriteľný príbeh z frontu: zranený vojak unikol z ruského zajatia a vzal so sebou aj dvoch Rusov

„Hrdina tohto príbehu si zaslúži vyznamenanie. V oblasti Kosťantynivky okupanti zranili bojovníka Vladimira Alexandrova a vzali ho do zajatia. S Voloďom dlho nebolo možné nadviazať spojenie. Kým bol vojak považovaný za nezvestného, podarilo sa mu presvedčiť dvoch okupantov, aby sa vzdali Ukrajincom. Žiaľ, prežil len jeden z nepriateľských útočníkov, ktorí sa rozhodli zložiť zbrane,“ napísal Caplijenko.
Podľa jeho slov sa pred niekoľkými dňami ukázalo, že Alexandrov je síce zranený, ale nažive a pokúša sa s jedným zajatcom doplaziť k vlastným jednotkám. Následne malo prísť k záchrannej operácii.
„Velenie 11. zboru rozhodlo: ‚Zachrániť hrdinu za každých okolností.‘ Operáciu riadil zástupca veliteľa 11. armádneho zboru Pavlo Fedosenko. A práve dnes sa podarilo Voloďu vytiahnuť,“ uviedol Caplijenko. Zároveň dodal, že vojak má prezývku „Pozitív“, a zverejnil fotografiu, na ktorej plukovník Fedosenko objíma zraneného hrdinu na evakuačnom mieste. Novinár tiež publikoval video s ruským zajatcom, ktorého mal Alexandrov presvedčiť na vzdanie sa.
Podľa skorších správ agentúry UNIAN, ukrajinskí vojaci nedávno v Lymanskom smere zajali ruského ostreľovača a spojára. Zajatci uviedli, že pochádzajú z 25. armády ozbrojených síl Ruska. Na videu, ktoré zverejnila pohraničná stráž, sa Rusi poďakovali ukrajinským vojakom za to, že ich nezlikvidovali. Svoj videoodkaz zakončili slovami ‚Sláva Ukrajine!'
UNIAN zároveň informovala aj o zajatí cudzieho štátneho príslušníka bojujúceho na ruskej strane. Ukrajinské sily mali zadržať občana Kuby Joandriho Depalazu s prezývkou „Nikto“. Ten uviedol, že v Moskve pracoval 8 mesiacov, hoci víza mal platné len tri mesiace. Podľa jeho slov nepodpísal žiadnu zmluvu s ruským ministerstvom obrany, no napriek tomu ho odviezli na front. Depalaza tiež tvrdil, že od momentu, keď sa dostal na front, nevidel svoje doklady ani žiadne výplaty.