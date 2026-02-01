Český rezort zahraničia bude podľa Macinku ignorovať prezidentskú kanceláriu

Medzi ministrom a prezidentom vypukol tento týždeň spor pre Macinkove SMS správy týkajúce sa vymenovania Filipa Turka za ministra životného prostredia. Macinka dnes uviedol, že sa za správy nebude ospravedlňovať. Správy určené pre prezidentovho poradcu Petra Kolářa tento týždeň Petr Pavel zverejnil s tým, že ich považuje za pokus o vydieranie. Macinkove slová o ignorovaní hlavy štátu kritizuje opozícia.
„Myslím si, že situácia by sa mala upokojiť, preto mi nezostáva nič iné, než že pána prezidenta budeme teraz jednoducho ignorovať – nielen ja osobne, ale aj ako ministerstvo zahraničných vecí,“ povedal Macinka v relácii. „Nemám sa mu za čo ospravedlňovať. Najrozumnejší spôsob, ako situáciu neeskalovať, je ignorovať Kanceláriu prezidenta republiky,“ dodal. Spor s prezidentom sa týka vymenovania Filipa Turka za ministra životného prostredia, čo prezident odmieta. Podľa Macinku sa tým hlava štátu pohybuje mimo ústavného rámca.
Predseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) na sociálnej sieti X pripomenul článok 63 ústavy, podľa ktorého prezident okrem iného zastupuje štát navonok, dojednáva a ratifikuje medzinárodné zmluvy či poveruje a odvoláva vedúcich zastupiteľských misií. Pripojil aj znenie sľubu člena vlády, že bude zachovávať ústavu a zákony. „Ďalší komentár považujem za zbytočný,“ napísal.
Predseda hnutia Starostovia Vít Rakušan uviedol, že Macinka sa bude správať ako ignorant, ktorý nerešpektuje, že prezident zastupuje krajinu navonok. „Nechceme, aby našu krajinu viedli ignoranti. Premiér, ak vládu skutočne riadi, by mal ignorantov na čele s Macinkom z nej odvolať,“ dodal.
Macinka v relácii zopakoval, že na rokovaní koaličnej rady či vlády sa uskutoční diskusia o tom, kto povedie delegáciu na letnom samite NATO. „Prezident sa tým, čo robí, štylizuje do roly lídra opozície. Nevidím dôvod, prečo by mala opozícia reprezentovať ČR na takomto zásadnom rokovaní," povedal minister v ČT.
Hovorca prezidenta Vojtěch Šeliga už skôr uviedol, že ohľadom účasti je relevantná dohoda medzi hlavou štátu a premiérom Andrejom Babišom (ANO). Macinka považuje za vhodné, aby na samit išiel práve Babiš, pretože zahraničnú politiku podľa neho vytvára vláda na základe svojho programového vyhlásenia.
Šéf diplomacie vylúčil rezignáciu, ku ktorej ho vyzývajú opozičné strany. Kvôli tomuto prípadu bude budúci týždeň Poslanecká snemovňa hlasovať o vyslovení nedôvery vláde. „Prezident si zvykol, že vláda skákala, ako on pískal. Možno si myslel, že to bude pokračovať, ale ak je to opozičný prezident a chce veci v rozpore s programovým vyhlásením a tým, čo sme hovorili pred voľbami, bude si musieť zvyknúť, že sa s ním bude komunikovať ako s opozíciou,“ dodal.