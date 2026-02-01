Mimoriadne tragický požiar vo švajčiarskom stredisku stredisku si vyžiadal ďalšiu obeť, celkový počet je 41

„Osemnásťročný švajčiarsky občan zomrel 31. januára v nemocnici v Zürichu,“ potvrdila generálna prokurátorka švajčiarskeho kantónu Valais Beatrice Pilloudová. „Počet obetí požiaru v bare Le Constellation z 1. januára 2026 tak stúpol na 41,“ dodala.
Príčina požiaru je stále predmetom vyšetrovania. Katastrofu zrejme spôsobili prskavky alebo iná zábavná pyrotechnika, ktorú návštevníci baru oslavujúci príchod nového roka pripevnili k fľašiam šampanského. Predpokladá sa, že ich držali príliš blízko stropu, ktorý začal horieť a interiér tak vo veľmi krátkom čase úplne pohltili plamene. Vyšetrovanie sa zameriava na penovú izoláciu stropu suterénu a na to, či spĺňala bezpečnostné predpisy.
Prípad vyšetruje prokuratúra kantónu Valais. Počet obvinených sa tento týždeň zvýšil na štyroch: okrem spolumajiteľov baru Jacqua a Jessiky Morettiovcov bolo obvinenie vznesené aj proti dvom úradníkom samosprávy.
Majitelia baru Morettiovci čelia obvineniam zo zabitia z nedbanlivosti, ublíženia na zdraví z nedbanlivosti a podpaľačstva z nedbanlivosti.
Úradník, proti ktorému sa začalo trestné stíhanie v stredu, bol zodpovedný za niekoľko kontrol požiarnej bezpečnosti v bare Le Constellation. Muž, ktorého obvinili vo štvrtok, pracoval na poste vedúceho oddelenia verejnej bezpečnosti. Vyšetrovateľom bude musieť vysvetliť, prečo obec od roku 2019 nerobila kontroly v bare Le Constellation, hoci sa majú konať každoročne.