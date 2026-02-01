Pravda Správy Svet Mimoriadne tragický požiar vo švajčiarskom stredisku stredisku si vyžiadal ďalšiu obeť, celkový počet je 41

Mimoriadne tragický požiar vo švajčiarskom stredisku stredisku si vyžiadal ďalšiu obeť, celkový počet je 41

Počet obetí novoročného požiaru v bare vo švajčiarskom lyžiarskom stredisku Crans-Montana stúpol na 41 po tom, ako v sobotu zomrel 18-ročný tínedžer, ktorý pri incidente utrpel ťažké zranenia. V nedeľu o tom informovali tamojšie orgány, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

01.02.2026 14:08
debata
Pohreb 16-ročného Riccarda, ktorý zahynul pri požiari v Crans Montane
Video
Smútiaci sa zhromaždili v Ríme na pohrebe Riccarda Minghettiho, 16-ročného mladíka, ktorý zahynul pri smrteľnom požiari v bare na Silvestra vo švajčiarskom letovisku Crans Montana. / Zdroj: Reuters

„Osemnásťročný švajčiarsky občan zomrel 31. januára v nemocnici v Zürichu,“ potvrdila generálna prokurátorka švajčiarskeho kantónu Valais Beatrice Pilloudová. „Počet obetí požiaru v bare Le Constellation z 1. januára 2026 tak stúpol na 41,“ dodala.

Príčina požiaru je stále predmetom vyšetrovania. Katastrofu zrejme spôsobili prskavky alebo iná zábavná pyrotechnika, ktorú návštevníci baru oslavujúci príchod nového roka pripevnili k fľašiam šampanského. Predpokladá sa, že ich držali príliš blízko stropu, ktorý začal horieť a interiér tak vo veľmi krátkom čase úplne pohltili plamene. Vyšetrovanie sa zameriava na penovú izoláciu stropu suterénu a na to, či spĺňala bezpečnostné predpisy.

Plamene nad hlavami hostí: začiatok pekla v Crans-Montane, v preplnenom bare zrejme zohrala rolu pyrotechnika
Video
Po požiari, ktorý v noci na Nový rok vypukol v bare v švajčiarskom lyžiarskom stredisku Crans-Montana, sa približne 80 - 100 ľudí nachádza v kritickom stave. / Zdroj: X

Prípad vyšetruje prokuratúra kantónu Valais. Počet obvinených sa tento týždeň zvýšil na štyroch: okrem spolumajiteľov baru Jacqua a Jessiky Morettiovcov bolo obvinenie vznesené aj proti dvom úradníkom samosprávy.

Majitelia baru Morettiovci čelia obvineniam zo zabitia z nedbanlivosti, ublíženia na zdraví z nedbanlivosti a podpaľačstva z nedbanlivosti.

Úradník, proti ktorému sa začalo trestné stíhanie v stredu, bol zodpovedný za niekoľko kontrol požiarnej bezpečnosti v bare Le Constellation. Muž, ktorého obvinili vo štvrtok, pracoval na poste vedúceho oddelenia verejnej bezpečnosti. Vyšetrovateľom bude musieť vysvetliť, prečo obec od roku 2019 nerobila kontroly v bare Le Constellation, hoci sa majú konať každoročne.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Švajčiarko #Crans-Montana
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"