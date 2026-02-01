Mendeľová sa zjavne rozhodla kritizovať Jermaka až teraz, keď sa už nenachádza po boku Zelenského, lebo predtým by to uškodilo imidžu politického vedenia štátu, ktorý sa štyri roky bráni proti ruskej agresii. Exhovorkyňa napísala, že o spojení Jermaka s kúzlami sa prvýkrát dozvedela v roku 2020: „Oslovil ma jeden minister s informáciou, že Jermak sa venuje mágii. Minister nezachádzal do podrobností, ale bol veľmi vystrašený. V máji 2023 mi jeden človek z dôležitej (tajnej) služby povedal, že Jermak priviedol kúzelníkov z Izraela, Gruzínska a niektorých latinskoamerických krajín na magické rituály." (Keď Zelenského na jar 2019 zvolili za prezidenta, Jermaka si vybral za zástupcu vedúceho svojej kancelárie. Funkciu šéfa mu zveril vo februári 2020 a odvtedy až do novembra 2025 bol najvplyvnejším človekom po boku hlavy štátu.)
Exhovorkyňa konkretizovala, čo sa dozvedela o rituáloch, ktoré vykonával Jermak: „V roku 2024 mi človek z ezoterickej oblasti povedal, že Jermakovi mágovia pália nejaké bylinky, zbierajú vodu z mŕtvol a vyrábajú dajaké bábiky, ktoré umiestňuje do akejsi truhlice."
Jermak stratil funkciu šéfa vedúceho prezidentskej kancelárie 28. novembra 2025 po tom, čo vyšetrovatelia vykonali u neho domovú prehliadku. Súvisela s veľkou korupčnou kauzou v štátnej firme Enerhoatom, ktorá prevádzkuje ukrajinské jadrové elektrárne. Doteraz sa však hovorí o ňom iba ako o podozrivom, obvinenie proti nemu nevzniesli. Posledné dva mesiace sa Jermak neukazuje na verejnosti. Po odchode od Zelenského tvrdil, že pôjde na front, ale neurobil to, naopak, namiesto boja za napadnutú Ukrajinu si nedávno obnovil svoju advokátsku prax. Tú mal pozastavenú od roku 2019, keď začal pracovať pre Zelenského.
Mimochodom, tomu, že sa Jermak naozaj mohol zaoberať paranonormálnymi javmi, napovedá jedno zo zistení pri domovej prehliadke: do médií sa dostala informácia, že u neho našli rôzne bábiky a zrkadlá, ktoré mohli slúžiť pri zaklínacích rituáloch.Čítajte viac Trump, Ukrajina a ruská vojna. Úplne neschopná Európa zachraňuje, čo sa dá, tvrdí analytik
Mendeľová krátko po vynútenom odchode Jermaka z prezidentskej kancelárie dala najavo, že podľa nej výsledky jeho práce neprinášali očakávané výsledky. V rozhovore pre server Svoboda, ktorý bol publikovaný 3. decembra lanského roku, ho nešetrila kritickými poznámkami: „Jermak bol ten, kto presvedčil Zelenského, že k rozsiahlej invázie nedôjde." Skutočnosť bola nakoniec celkom iná: ruská armáda vtrhla na ukrajinské územie 24. februára 2022 zo všetkých dostupných smerov (vrátane z územia Bieloruska, s čím súhlasil tamojší samozvaný prezident Alexandr Lukašenko).