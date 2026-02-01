Medvedev povedal, že ruské víťazstvo vo vojne na Ukrajine príde. „Čoskoro,“ odpovedal Medvedev, ktorý pôsobil ako ruský prezident v rokoch 2008 až 2012, keď sa ho ruský vojnový bloger WarGonzo v rozhovore opýtal, kedy Rusko vyhrá vojnu. „Chcel by som, aby sa to stalo čo najskôr“.
„Rovnako dôležité je však premýšľať o tom, čo sa stane ďalej. Cieľom víťazstva je koniec koncov zabrániť novým konfliktom. To je úplne zrejmé,“ povedal Medvedev v rozhovore.
„Je úplne zrejmé, že fakt vojenského víťazstva je veľmi dôležitý a (víťazstvo) sa už teraz prejavuje v mnohých ukazovateľoch. Dobre to viete, keďže ste prišli z frontovej línie, cítite to sami. Ale nie je o nič menej dôležité premýšľať o tom, čo bude ďalej. Koniec koncov, účelom víťazstva je predchádzať novým konfliktom, to je zrejmé. Ciele špeciálnej vojenskej operácie stanovil od začiatku prezident Vladimir Vladimirovič Putin. Odvtedy zostali do značnej miery nezmenené, existujú určité nuansy, ale celkovo sú rovnaké. Takže by som chcel, aby sa to stalo čo najskôr,“ uviedol Medvedev.
Vyjadril sa aj k Európe a jej politikom. „Európa ma veľmi prekvapila, pretože svojimi vlastnými činmi podkopáva samotné základy svojej existencie. Je to jednoducho úžasné. Európa môže nemať rada ruský politický systém a ruských lídrov. Je to v poriadku, majú právo mať svoj názor. Ale keď na dosiahnutie nejakých osobných alebo úzkych politických cieľov ničia základy vlastnej ekonomickej prosperity len preto, aby potrestala Rusko, je to ohromujúce,“ povedal.
„Vieme, čo sa stalo s energiou a s dodávkami celej škály ďalších surovín a poľnohospodárskych produktov do Európy. Ceny rastú, inflácia rastie a existuje množstvo problémov. Toto všetko sa robí, aby pokorili Rusko a na druhej strane, aby sa prejavila určitá solidarita s Ukrajinou. Nič nedosiahli. Situácia sa len zhoršuje. Teoreticky by sa mali spamätať, ako to v podstate urobili niektoré krajiny. Spočiatku pochopili, že škodiť sebe – nie Rusku, ale sebe – je zbytočné. Ale nie, tento kurz pokračuje. Celkovo mám pocit, že v Európe sa chopila moci banda šialencov, tí, ktorí stoja na čele Európskej únie,“ skonštatoval Medvedev.
Podľa Medvedeva sa americký prezident Donald Trump naozaj snaží, aby sa vojna na Ukrajine skončila. Zároveň uviedol, že Trumpov systém riadenia je unikátny, keďže využíva sociálne siete nabývalým spôsobom.
„Jeho štýl riadenia je originálny, ale v niektorých ohľadoch je celkom efektívny. A je to jasné. Čo sa nás týka, sme pripravení spolupracovať s akýmkoľvek zvoleným prezidentom. Predchádzajúci prezident (Joe Biden) sa sám veľmi nesnažil a ani nechcel, vyhýbal sa všetkým kontaktom. Trump sa, ako je zrejmé, chce zapísať do histórie ako mierotvorca. A snaží sa. Niekedy sa mu to podarí, niekedy nie. Ale úprimne sa snaží. A preto sa kontakty s Američanmi stali oveľa produktívnejšími,“ povedal.
Medvedev hľadal analógie medzi súčasným konfliktom na Ukrajine a druhou svetovou vojnou: „Z pochopiteľných dôvodov sme neprežili Veľkú vlasteneckú vojnu. Veľa som sa rozprával so svojimi starými otcami a viem, čo sa stalo a ako sa to odvíjalo, ale sami sme toho neboli svedkami. Teraz všetko vidíme na vlastné oči a napriek všetkým rozdielom medzi tým, čo sa stalo vtedy, a tým, čo sa deje teraz, hlavná vec zostáva rovnaká, bránime svoju krajinu, bránime svojich blízkych, svoje rodiny, svoje deti, svoje vnúčatá. Tak to bolo vtedy a tak je to aj teraz. V tom vidím úplnú kontinuitu medzi týmito udalosťam“, tvrdí.