Takú masu Praha dlho nezažila: ľudia z celej krajiny zaplavili mesto kvôli prezidentovi

„Sme tu, aby sme sa postavili proti hulvátstvu, arogancii a vydieraniu. Sme tu, lebo nestojíme o extrémnu kohabitáciu s niekoľkými morálnymi trpaslíkmi,“ vyhlásil Mikuláš Minář, predseda spolku Milión chvíľok pre demokraciu, ktorý akciu zorganizoval.
„Od slovenských partnerov počúvame, že Zuzanu Čaputovú uštvala neotesanosť a vulgárne útoky ľudí, ktorí sa správali ako lúza,“ povedal s tým, že „my v Česku neurobíme rovnakú chybu. Veríme, že táto krajina má nádej,“ povedal.
Internetovú výzvu spolku na podporu prezidenta podpísalo podľa Minářa už vyše 600-tisíc ľudí. Pavel sa ľuďom za podporu poďakoval. Na sociálnych sieťach v nedeľu napísal, že si váži všetkých, ktorí nie sú ľahostajní k tomu, čo sa okolo nich deje.
„Vážim si všetkých, ktorí sú pripravení pridať svoj hlas k obrane slušnosti, pravdy, solidarity a rešpektu jedného k druhému. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí dnes zo všetkých kútov krajiny prišli do Prahy vyjadriť svoj názor a podporu slušnej Českej republike,“ dodal prezident.
Akcia sa pôvodne mala konať len na Staromestskom námestí, organizátori však pre avizovaný veľký záujem ľudí pridali aj dolnú časť Václavského námestia. V hornej časti sa aktuálne stavia nová električková trať. Podľa organizátorov zhromaždenia v Prahe sa na oboch námestiach zišlo asi 80-tisíc ľudí. Podobné zhromaždenia sa okrem Prahy v nedeľu konali aj v ďalších mestách v Česku, napríklad Pardubiciach, Hradci Králové či Zlíne.
Stanicu metra museli kvôli davom ľudí zavrieť
Pražský dopravný podnik oznámil obmedzenia v centre hlavného mesta, keď bol z bezpečnostných dôvodov uzavretý vstup do stanice metra Staromestská na linke A. Tento krok súvisí s demonštráciou na podporu prezidenta Petra Pavla.
„Stanica je pre vstup cestujúcich uzavretá,“ informuje webová stránka Dopravného podniku. Podľa portálu Novinky bolo „okolo tretej hodiny popoludní takmer nemožné stanicou prejsť“, čo naznačuje, že obmedzenia spôsobili výrazné zmeny v pohybe cestujúcich.
Polícia obmedzila prístup v centre
Okrem uzavretia stanice Staromestská polícia taktiež obmedzila prístup na Staromestské námestie zo Železnej a Celetnej ulice. Automobilová doprava bola ovplyvnená uzavretím Parížskej ulice, ktorá je pre automobily úplne uzavretá.
Podľa portálu novinky.cz manifestanti, ktorí podporujú prezidenta Pavla v spore s ministrom zahraničných vecí Petrom Macinkom, úplne zaplnili Staromestské námestie aj priľahlé ulice. Davy návštevníkov a účastníkov sa tiesnia aj v spodnej časti ‘Václaváku’.