Si Ťin-pching odstránil poslednú prekážku pre inváziu na Taiwan, píše The Wall Street Journal

Zatknutie generála Čang Jou-sia, blízkeho spojenca a priateľa z detstva, ktorého čínsky líder nazýval „starším bratom“, odstraňuje akékoľvek vnútorné autoritatívne hlasy, ktoré by mohli Siovi brániť v podniknutí krokov proti Taiwanu – demokratickému, samosprávnemu ostrovu, ktorý Peking považuje za časť svojho územia, píše sa podľa v článku WSJ.
Spor o pripravenosť armády
Formálnym dôvodom zatknutia generála mala byť korupcia a odovzdávanie tajných informácií Spojeným štátom. Zároveň sa však podľa WSJ rozšírila teória o rozporoch medzi Čangom a Sim v názoroch na pripravenosť armády na vojnu s Taiwanom. Zatiaľ čo Si presadzoval operatívnu pripravenosť do roku 2027, Čang mal údajne považovať za realistickejší termín rok 2035.
Denník pripomína, že čínske vedenie už skôr stanovilo cieľ modernizovať armádu do roku 2027, čo sa na Západe interpretuje ako možný časový rámec pre inváziu na Taiwan.
Podľa zdrojov, ktoré komunikujú s čínskymi predstaviteľmi, odstránenie Čanga poukazuje na doteraz najvyššiu úroveň sebaistoty Si Ťin-pchinga v otázke „znovuzjednotenia“ Taiwanu s Čínou, pričom táto sebaistota je teraz podopretá „absolútnou kontrolou nad armádou“.
Úloha Spojených štátov
Úvahy sa spájajú aj s postojom Washingtonu. Peking sa podľa neho domnieva, že Donald Trump by nemal veľkú ochotu zasahovať do rozsiahleho konfliktu v Taiwanskom prielive. „Peking je presvedčený, že možno nikdy neuvidí amerického prezidenta, ktorý by bol voči Taiwanskému prielivu ľahostajnejší než Trump,“ uviedla Jun Sun, riaditeľka programu pre Čínu vo washingtonskom Stimsonovom centre.
Nie všetci očakávajú bezprostrednú vojnu
Časť analytikov však podľa WSJ zastáva opačný názor a tvrdí, že pravdepodobnosť vojny sa po čistkách môže krátkodobo znížiť. Si by sa podľa nich mohol sústrediť na stratégiu podmanenia si Taiwanu bez priameho použitia sily.
Táto stratégia má zahŕňať kroky tesne pod prahom otvoreného konfliktu, ako sú neustále vojenské cvičenia simulujúce blokádu, psychologický tlak, ekonomický nátlak a kybernetické operácie. Taiwanskí úradníci sa už sťažujú na čínske kyberútoky zamerané na ochromenie energetickej a zdravotníckej infraštruktúry ostrova. Súčasťou tlaku má byť aj snaha Pekingu zastrašiť štáty priateľské k Taiwanu, najmä Japonsko, s cieľom udržať ostrov v diplomatickej izolácii.
Vo Východočínskom mori bolo v poslednom období zaznamenané masové a vysoko koordinované zoradenie tisícok čínskych rybárskych lodí do geometrických formácií. Podľa odborníkov to nezodpovedá bežnej rybárskej činnosti a môže ísť o nácvik scenárov „sivej zóny“, teda operácií blokády bez priameho nasadenia vojenskej flotily.