Šéf americkej Snemovne verí, že k ukončeniu shutdownu dôjde čoskoro

Horná komora Kongresu – Senát – už rozpočtový návrh schválila, avšak snemovňa, ktorej viacerí členovia sú mimo Washingtonu, by o ňom mala hlasovať najskôr v pondelok. Návrh potom musí podpísať americký prezident Donald Trump, aby nadobudol platnosť. Johnson naznačil, že sa spolieha na pomoc Trumpa, aby zabezpečil schválenie.
„Som presvedčený, že to zvládneme najneskôr do utorka. Problémom je logistika, ako dostať všetkých do mesta,“ povedal Johnson pre televíziu NBC News. Problémy s dopravou pretrvávajú po snehovej kalamite, ktorá ovplyvnila cestovanie v juhovýchodnej časti USA.
Najnovší shutdown súvisí s imigračnou politikou Trumpovej administratívy a predovšetkým s dvomi incidentmi v meste Minneapolis, pri ktorých federálni agenti zastrelili dvoch Američanov – 37-ročného zdravotníka Alexa Prettiho starajúceho sa okrem iných aj o vojnových veteránov a matku troch detí Renée Goodovú.
Demokratickí senátori v reakcii na tieto zásahy vyzývali na prijatie nových obmedzení pre imigračné úrady, ktoré patria pod ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť (DHS). Predstavitelia Demokratickej strany už skôr upozornili, že bez zmien nebudú súhlasiť s predĺžením financovania DHS do septembra.
Johnson povedal, že po ukončení shutdownu bude snemovňa nasledujúce dva týždne diskutovať o reformách Imigračného a colného úradu (ICE).Čítajte viac Shutdown. Americká vláda vstúpila do núdzového režimu