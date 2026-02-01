Päťročného chlapca a jeho otca, ktorých v USA zadržali agenti ICE, prepustili

Ich prepustenie nasledovalo po rozhodnutí súdu. Demokratický poslanec Joaquin Castro ich vyzdvihol v zariadení Úradu pre imigráciu a clá (ICE) v texaskom meste Dilley, kde boli držaní, a odviezol ich domov do Minnesoty. Agentúre AP to oznámila Castrova hovorkyňa Katherine Schneiderová.
Fotografie malého chlapca v čiapke s králičími ušami a batohom so Spidermanom, obklopeného počas zásahu imigračnými agentmi, vyvolali v Minneapolise pobúrenie. Posilnili tiež nevôľu voči protiimigračnej kampani prezidenta Donalda Trumpa v amerických mestách.Čítajte viac Imigrační agenti zadržali päťročné dieťa pri návrate domov zo škôlky
Susedia a predstavitelia miestnej školy uviedli, že agenti zneužili chlapca ako návnadu, keď mu prikázali zaklopať na dvere svojho domova, aby mu matka otvorila. Ministerstvo vnútornej bezpečnosti tento opis udalosti označilo za lož. Otec podľa ministerstva zanechal dieťa v naštartovanom aute a utiekol.
Riaditeľka školského okresu v minneapoliskej štvrti Columbia Heights Zena Stenviková sa osobne vydala na miesto incidentu. Podľa denníka The Guardian uviedla, že ďalší dospelý člen domácnosti prosil, aby sa mohol o Liama postarať a chlapec sa tak vyhol zadržaniu, bol však odmietnutý.
Advokát rodiny uviedol, že rodina má rozpracovaný azylový prípad. Denníku predložil dokumenty, ktoré dokladujú, že otec a syn sa do Spojených štátov dostali oficiálnou cestou.
Zásahy ICE a zabitie dvoch amerických občanov federálnymi agentmi počas protiimigračných akcií v Minneapolise vyvolali odpor verejnosti. Podľa nedávneho prieskumu Reuters/Ipsos klesla podpora Trumpovej imigračnej politiky na doteraz najnižšiu úroveň.
Plynúci mesiac sprevádzali tragické incidenty: 7. januára príslušník ICE na ulici v Minneapolise zastrelil 37-ročnú matku troch detí Renée Goodovú za volantom jej vozidla. Následne 24. januára agent Úradu colnej a hraničnej ochrany (CBP) a príslušník americkej pohraničnej stráže (USBP) na ulici v Minneapolise zastrelili 37-ročného zdravotníka Alexa Prettiho.