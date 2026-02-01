Volebný šok v Texase: demokrati triumfovali tam, kde roky nemali šancu. Predzvesť boja o Kongres?

Veterán amerických vzdušných síl Taylor Rehmet si víťazstvom v konzervatívnom volebnom obvode neďaleko Dallasu zabezpečil kreslo, ktoré desaťročia patrilo republikánom. Senátorský post bol voľný od odstúpenia republikána Kellyho Hancocka, aby mohol zastávať inú funkciu. Na podporu kandidátky Republikánskej strany Leigh Wambsganssovej vyzýval voličov aj prezident USA Donald Trump.
„Táto noc je varovným signálom pre republikánov v okrese Tarrant v Texase a v celej krajine. Demokrati boli plní energie. Príliš veľa republikánov zostalo doma,“ uviedla vo vyhlásení na sieti X Wambsganssová.
Hoci Trump republikánku ešte v sobotu označil za „skutočnú bojovníčku“ svojho neformálneho hnutia MAGA (Urobme Ameriku znovu skvelou), v nedeľu sa od jej porážky dištancoval a tvrdil, že išlo o „miestne voľby v Texase“ – napriek tomu, že sám v tomto konkrétnom volebnom obvode zvíťazil v prezidentských voľbách v roku 2024.
Wambsganssová vyjadrila presvedčenie, že sa jej podarí poraziť Rehmeta, keď sa znovu postavia proti sebe v novembrových doplňujúcich voľbách o štvorročné funkčné obdobie.Čítajte viac Historička: Trump chce rozdeliť svet medzi USA, Rusko a Čínu a prinútiť ostatných, aby s tým súhlasili
Demokratická strana považuje víťazstvo svojho kandidáta v Texase, ako aj volebné úspechy vo Virgínii, New Jersey či Iowe v uplynulých mesiacoch, za pozitívny vývoj. „Demokrati nadväzujú na naše historické vynikajúce výsledky a nepoľavujeme, ani v budúcnosti,“ uviedol Šéf Národného výboru Demokratickej strany (DNC) Ken Martin.
V oboch komorách Kongresu USA – Senáte a Snemovni reprezentantov – majú v súčasnosti väčšinu republikáni. V doplňujúcich voľbách v novembri sa volí tretina (35) zo 100 senátorov a všetkých 435 členov snemovne. Menšinoví demokrati dúfajú, že sa im prevahu republikánov podarí otočiť.