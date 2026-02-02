VIDEO: Zima stále straší. Na Floride pršia zo stromov podchladené leguány, Japonci majú dvojmetrové záveje. Ako bude na Slovensku?

Juhovýchod Spojených štátov počas víkendu naďalej sužovalo nezvyčajne silné zimné počasie. V Severnej Karolíne napadlo až 50 centimetrov snehu a vo floridskom Orlande padol viac ako 100 rokov starý teplotný rekord, napísala agentúra AFP. Množstvo snehu trápi aj Japonsko.
Na Floride kvôli mrazu padali zo stromov leguány, uviedla miestna televízna stanica WPLG 10. V Orlande na Floride, kde sa v tomto ročnom období teploty bežne pohybujú medzi 12 až 23 stupňami, v nedeľu namerali mínus štyri stupne, čím padol teplotný rekord pre mesiac február z roku 1923. Podľa stanice WPLG 10, ktorá sídli v Miami, ráno „pršali leguány“. Nízke teploty spôsobujú, že títo studenokrvní plazi upadajú do stavu brumácie, čo je prechodné obmedzenie fyziologických procesov, ktorým sa šetrí energia organizmu a pomáha im tak nepriaznivé obdobie prežiť.
Približne 140 000 zákazníkov v juhovýchodných štátoch zostáva bez elektriny. Súčasná vlna extrémneho počasia nasleduje po tom, ako veľkú časť USA zasiahla zimná búrka, v dôsledku ktorej podľa AFP zomrelo viac ako sto ľudí.
Koncom januára husto snežilo aj v Japonsku. Miestne médiá informovali, že v meste Aomori v severnom Japonsku napadalo v piatok spolu 167 centimetrov snehu, čo je najvyššia úroveň od roku 1945. Husté sneženie pokrylo aj časti pobrežia Japonského mora a zasiahlo oblasti vrátane Niigaty v severnom Japonsku a prefektúry Kjóto na západe. Snehová pokrývka v meste Uonuma v prefektúre Niigata v piatok dosiahla 273 centimetrov, uviedli miestne médiá.
V Severnej Karolíne, kde len výnimočne sneží inde ako v najvyšších polohách, zaznamenali najviac snehu. V meste Lexington, ktoré sa nachádza v nadmorskej výške 222 metrov, napadlo 40 centimetrov snehu a v meste Faust dokonca 56 centimetrov. Guvernér štátu Josh Stein v nedeľu uviedol, že v priebehu víkendu sa tam kvôli zlému počasiu stalo okolo 1000 dopravných nehôd, pri ktorých zahynuli dvaja ľudia. Na medzinárodnom letisku Charlotte Douglas bolo zrušených viac ako 800 letov.
Silne snežilo aj v Južnej Karolíne, Georgii, Tennessee, Kentucky a južných oblastiach Virgínie.