Pavel Turka nevymenuje, čaká na nové meno ministra. Iný kandidát nebude, odkazujú Motoristi

„Prezident je pripravený vymenovať ministra životného prostredia a očakáva nový návrh predsedu vlády,“ uviedol Hrad. Premiér Andrej Babiš po rannom rokovaní so s hlavou štátu potvrdil, že spor o obsadenie rezortu považuje za uzavretý a kompetenčnú žalobu na prezidenta nepodá.
Babiš s Pavlom sa podľa spoločného vyhlásenia zhodli na tom, že chcú hľadať kompromisné riešenia na rôzne aspekty politiky. Obaja zdôraznili, že nie je možné, aby ministerstvo zahraničných vecí pod vedením Petra Macinku prestalo s prezidentom komunikovať. „Taký stav by obmedzoval fungovanie českej zahraničnej politiky a dôležité funkcie štátu,“ doplnila prezidentská kancelária v reakcii na nedeľné vyjadrenia šéfa diplomacie o možnej ignorácii hlavy štátu. Pavel zároveň verí, že Babiš bude tlmiť prípadné rozpory s koaličnými partnermi a ministrami, aby sa neoslabovala pozícia Česka v zahraničí.
Zmena formátu rokovaní
Súčasne s dohodou o upokojení situácie však prišlo k zásadnému preformátovaniu vzťahov medzi ústavnými činiteľmi. Babiš oznámil, že pravidelné koordinačné schôdzky najvyšších predstaviteľov štátu k zahraničnej politike na Hrade končia. Podľa neho už „nie sú potrebné“ a prezident sa bude s predsedami oboch komôr parlamentu stretávať s každým zvlášť. S Babišom by mal Pavel viesť bilaterálne rozhovory v intervale štyroch až šiestich týždňov.
Toto rozhodnutie vyvolalo tvrdú reakciu bývalého premiéra Petra Fialu. „Ak chceme, aby nás v zahraničí brali vážne, musíme hovoriť jedným hlasom – a presne to sme robili. Netrvalo to ani dva mesiace a Andrej Babiš, Petr Macinka a Tomio Okamura to zbúrali,“ napísal Fiala na sociálnej sieti X s tým, že výsledkom bude podľa neho opäť chaos.
Okrem formátu schôdzok zostáva napätie aj pri otázke veľvyslancov. Babišova vláda nedávno zrušila nominácie schválené predchádzajúcim kabinetom. „Podľa nášho gusta tam je veľmi veľa politických nominantov,“ uviedol Babiš a dodal, že s prezidentom bude ešte rokovať o tom, ktorí diplomati na svojich postoch zostanú.Čítajte viac Takú masu Praha dlho nezažila: ľudia z celej krajiny zaplavili mesto kvôli prezidentovi
Turek: Motoristi nového kandidáta na ministra nenavrhnú
Strana Motoristi sebe podľa jej čestného prezidenta Filipa Turka nenavrhne nového kandidáta na ministra životného prostredia. Uviedol to pre server iDNES.cz s tým, že Motoristi už ďalšie ústupky robiť nebudú. Pražský hrad po stredajšej schôdzke prezidenta Petra Pavla s premiérom Andrejom Babišom uviedol, že prezident očakáva nový návrh na tento post.
„Pán prezident opakovane poprel svoje predvolebné sľuby a, bohužiaľ, aj klamal, a to nielen o svojej minulosti. Navyše, porušuje zákon. Na základe jednej manipulácie sme už ústupok urobili a ďalší v pláne určite nemáme,“ citoval server Turka. Odkazoval na to, že on sám bol pôvodne kandidátom Motoristov na ministerstvo zahraničných vecí, ale aby ustúpili Pavlovi, ktorý avizoval, že ho do tejto funkcie nevymenuje, tak sa vymenili s predsedom strany Petrom Macinkom. Prezident potom uviedol, že Turka nevymenuje za žiadneho ministra.
Aj Babiš po schôdzke na hrade vyhlásil, že Turek členom jeho vlády nebude, lebo ho prezident Pavel nikdy nevymenuje. Dodal, že túto otázku považuje za uzavretú a už sa k tomu nechce vracať.
K situácii sa premiér ešte raz vyjadril podvečer počas návštevy Talianska, kam odletel v stredu po rokovaní Bezpečnostnej rady štátu. Podľa svojich slov nemá možnosť zmeniť názor Motoristov, lebo v koaličnej zmluve je uvedené, že každá strana navrhuje svojich kandidátov na ministrov. Babiš priznal, že nastala patová situácia a naznačil, že najnovšie vyjadrenia Motoristov ho netešia.
„Dúfam, že to bolo už posledné konfrontačné vystúpenie zo strany koaličných partnerov. Už o tom nechcem diskutovať, máme iné dôležité veci… Už by som rád prestal strácať energiu na komentáre týchto vzťahov, chcem pracovať pre našich spoluobčanov,“ povedal novinárom predseda vlády s tým, že táto téma sa pre neho skončila. Rozumie však, že voliči Motoristov sú na prezidenta nahnevaní. Ak strana uzná, že chce nominovať niekoho iného než Turka, prezidentovi návrh predloží. „Zatiaľ to tak nevyzerá,“ dodal s tým, že už to chce mať za sebou.
Macinka: Pavel už nikdy nebude prezidentom všetkých, most bol spálený
Český prezident podľa ministra zahraničných vecí a životného prostredia a tiež predsedu strany Motoristi sebe Petra Macinku už nebude prezidentom všetkých Čechov. V reakcii na Pavlovo rozhodnutie nevymenovať poslanca Motoristov Filipa Turka za ministra životného prostredia to v stredu vyhlásil v pléne Poslaneckej snemovne. Tam už druhým dňom pokračuje mimoriadna schôdza k vysloveniu nedôvery vláde. Macinka zároveň predostrel svoju teóriu, že Pavel v skutočnosti bojuje s temnou stránkou svojej minulosti, do ktorej si projektuje Turka.
Minister zdôraznil, že prezident nie je štvrtou stranou vlády ani nadriadeným premiéra. „Prezident má konať, nie selektovať. Ak tieto jednoduché vety odmietame prijať, už tu nemáme parlamentnú demokraciu, ale prezidentský aktivizmus,“ tvrdil minister. Zopakoval, že Pavel mal na základe ústavy vymenovať celú vládu tak, ako ju Babiš navrhol, teda aj s Turkom. Jeho rozhodnutie Turka nevymenovať označil za útok na ústavnosť českého politického systému. Podľa Macinku pri tom Pavel používa nepresvedčivé argumenty, ktoré mu už vyvrátili.
Následne sa šéf českej diplomacie zamyslel nad tým, čo sa „v skutočnosti“ odohráva v mysli prezidenta. Údajne nejde o Turka. „Možno sme svedkami niečoho úplne iného. Sledujeme vnútorný zápas prezidenta, ktorý nebojuje za poriadok a pokoj, ako nás uisťoval vo svojej predvolebnej kampani. Petr Pavel teraz zrejme bojuje zložitý boj s temnou stránkou svojej osobnosti a vlastnej minulosti,“ rozvinul svoju teóriu Macinka.
Odkázal sa pritom na Pavlove slová z roku 1987 o jeho vtedajšom postoji k udalostiam v roku 1968, keď inváziu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa obhajoval. Neskôr ju však odsúdil a za svoje slová sa ospravedlnil. „Domnievam sa, že si túto veľmi neslávnu časť svojej vlastnej minulosti projektuje práve do osoby Filipa Turka, na ktorého útočí skrz domnelú adoráciu totalitného režimu. Ale kto túto adoráciu ukázal v skutočnosti a kto mal len hraničný humor?“ pýtal sa poslancov Macinka. Narážal tým na Turkove kauzy, keď na sociálne siete údajne písal rasistické, xenofóbne či sexistické príspevky a sám to označil za čierny humor.
„ Pán prezident Pavel už nikdy nebude prezidentom všetkých. Tento most bol definitívne spálený,“ vyhlásil rozhodne minister. S odkazom na SMS správy, na základe ktorých ho prezident obvinil z pokusu o vydieranie, podotkol, že vrcholová politika nie je pre princezné. „Zrútiť sa z jednej či dvoch ostrejšie formulovaných neverejných SMS nemusí byť znakom odolnosti, ktorá je potrebnou výbavou vrcholového politika,“ zdôraznil. Na zahraničných fórach sa podľa neho odohráva tvrdý stret v presadzovaní národných záujmov a politik, ktorý reprezentuje ČR, podľa neho musí vedieť ukázať lakte a nie slzy.
Obvinenia z vydierania
Aktuálna dohoda o nevymenovaní Filipa Turka je vyvrcholením konfliktu, ktorý vypukol minulý týždeň. Prezident Pavel vtedy zverejnil SMS správy, ktoré predseda strany Motoristi sebe Petr Macinka posielal prezidentovmu poradcovi Petrovi Kolářovi. Pavel ich interpretoval ako priamy pokus o vydieranie a nátlak na obsadenie ministerského kresla Turkom. Prípadom sa začala zaoberať Národná centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ).
Macinka v správach okrem iného uvádzal, že stojí pred nezvratným rozhodnutím, „ako ďalej s prezidentom“. Ak by Pavel Turka za ministra vymenoval, mal by podľa obsahu správ „pokoj“. V opačnom prípade písal, že je pripravený za Turka „brutálne“ bojovať, pričom dôsledky mali prezidenta prekvapiť.
Babiš správy označil za nešťastné, no pôvodne sa snažil o spoločnú zmierovaciu schôdzku v trojici, čo však prezident rázne odmietol. Trval na tom, že jeho jediným relevantným partnerom na politické rokovania je predseda vlády. Hoci si Babiš s Macinkom podľa vlastných slov situáciu „vyjasnil“, výsledkom dnešnej schôdzky je definitívne potvrdenie, že Filip Turek vo vláde nezasadne.Čítajte viac Macinka musel zrušiť kľúčovú cestu do USA, v Prahe ho čaká boj o vládu