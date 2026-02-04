Pravda Správy Svet Macinka musel zrušiť kľúčovú cestu do USA, v Prahe ho čaká boj o vládu

Český minister zahraničných vecí Petr Macinka v stredu odložil návštevu Spojených štátov pre zrušený let z nemeckého Frankfurtu nad Mohanom a vracia sa späť do Prahy. Jeho let bol zrušený pre nepriaznivé počasie. V stredu o tom informoval český rezort diplomacie, píše TASR podľa stanice ČT24 a portálu CNN Prima News.

04.02.2026 13:20
Sneženie dočasne paralyzovalo letisko vo Frankfurte nad Mohanom
Pre husté sneženie v utorok dočasne pozastavili prevádzku najväčšieho nemeckého letiska vo Frankfurte nad Mohanom. / Zdroj: REUTERS

Macinka mal byť vo Washingtone od utorka do štvrtka. Na pozvanie svojho náprotivku Marca Rubia sa mal zúčastniť na konferencii o vzácnych mineráloch, ktorej cieľom je znížiť závislosť od Číny. V pláne mal aj stretnutia s predstaviteľmi amerických think-tankov Heritage Foundation a Hudson Institute.

Mal sa stretnúť aj so zástupcami Demokratickej a Republikánskej strany v Kongrese, aj s predstaviteľmi najväčších amerických investorov v Českej republike. Rokovať mal tiež s ďalšími európskymi zástupcami a eurokomisárom pre prosperitu a priemyselnú stratégiu Stéphanom Séjourném.

babiš pavel Čítajte viac Pavel Turka nevymenuje, čaká na nové meno ministra. Iný kandidát nebude, odkazujú Motoristi

Medzitým českí poslanci na mimoriadnej schôdzi Poslaneckej snemovne rokujú o opozičnom návrhu na vyslovenie nedôvery vláde Andreja Babiša. Opozícia tým reaguje na kauzu SMS správ ministra Macinku v prípade poslanca Filipa Turka, pre ktoré ho prezident Petr Pavel obvinil z pokusu o vydieranie.

