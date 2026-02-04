Melinda Gatesová prežíva ťažké chvíle: Za koniec nášho manželstva môže Epstein, naznačila

V rozhovore pre podcast stanice NPR povedala, že pre ňu je osobne veľmi náročné, keď sa tieto informácie opäť objavujú, pretože jej pripomínajú mimoriadne ťažké chvíle, ktoré počas manželstva prežila. Zároveň zdôraznila, že otázky, ktoré v tejto súvislosti zostávajú nezodpovedané, patria tým, ktorých sa priamo týkajú, vrátane jej exmanžela, a nie jej samej.
Americké médiá už skôr informovali, že ešte pred rozchodom po 27 rokoch manželstva bola Melinda French Gatesová znepokojená kontaktmi svojho manžela s Epsteinom. Po oznámení rozvodu Bill Gates priznal, že mal v roku 2019 mimomanželský vzťah so zamestnankyňou Microsoftu.
Obvinenia spomínajúce Billa Gatesa sa nachádzajú vo viac ako troch miliónoch dokumentov, ktoré minulý týždeň zverejnilo americké ministerstvo spravodlivosti. Súčasťou spisov sú aj dva e-maily z 18. júla 2013, ktoré mal údajne napísať Epstein. Nie je však jasné, či boli niekedy Gatesovi skutočne odoslané.
Oba e-maily pochádzajú z Epsteinovho e-mailového účtu a boli doručené späť na ten istý účet. V dokumentoch sa nenachádza žiadna e-mailová adresa spojená s Billom Gatesom a správy nie sú podpísané. Jeden z e-mailov je formulovaný ako výpoveď z Nadácie Billa a Melindy Gatesových a obsahuje sťažnosti na to, že Epstein mal zabezpečovať lieky pre Billa Gatesa „na riešenie následkov sexu s ruskými dievčatami“. Druhý e-mail, ktorý sa začína oslovením „drahý Bill“, kritizuje ukončenie priateľstva a obsahuje ďalšie tvrdenia vrátane obvinení zo snahy utajiť pohlavne prenosnú chorobu, údajne aj pred jeho vtedajšou manželkou Melindou.
Americké ministerstvo spravodlivosti začalo v piatok 19. decembra 2025 zverejňovať dokumenty týkajúce sa trestného stíhania zosnulého finančníka Jeffreyho Epsteina.
Bill Gates v rozhovore pre austrálske médiá uviedol, že daný e-mail nikdy nebol odoslaný a jeho obsah označil za nepravdivý. On aj jeho zástupcovia dlhodobo zľahčovali jeho kontakty s Epsteinom, pričom Gates v minulosti tvrdil, že sa stretli len niekoľkokrát na večeriach, kde diskutovali o charitatívnom projekte, ktorý sa napokon nerealizoval.
Po zverejnení najnovších dokumentov hovorca Billa Gatesa vyhlásil, že materiály len poukazujú na Epsteinovu frustráciu z toho, že nemal s Gatesom dlhodobý vzťah, a na to, do akých extrémov bol ochotný zájsť, aby ho kompromitoval. Dodal, že ide o tvrdenia nespokojného a preukázateľného klamára, ktoré sú úplne absurdné a nepravdivé.
Mnohé z dokumentov, e-mailov a fotografií zverejnených americkým ministerstvom spravodlivosti odhaľujú rozsiahlu sieť Epsteinových kontaktov medzi celebritami, vrcholovými manažérmi a svetovými lídrami. V niektorých prípadoch tieto vzťahy pokračovali aj po jeho odsúdení v roku 2008 za navádzanie 14-ročného dievčaťa na sex.
Jeffrey Epstein zomrel v roku 2019 v newyorskej väznici počas čakania na súdny proces v prípade obchodovania s ľuďmi za účelom sexuálneho zneužívania. Melinda French Gatesová v podcaste NPR povedala, že v súvislosti s touto kauzou cíti „nesmierny smútok" a zopakovala, že všetky nezodpovedané otázky musia riešiť tí, ktorých sa týkajú, vrátane jej bývalého manžela. Zároveň dodala, že je veľmi rada, že sa už nemusí pohybovať v tomto „bahne". Manželstvo bolo oficiálne ukončené v roku 2021.
Medzi zverejnenými záznamami sa nachádza aj Epsteinovo tvrdenie, že Bill Gates sa nakazil pohlavne prenosnou chorobou, čo hovorca miliardára opäť označil za úplný nezmysel.
Bill Gates nebol obvinený zo žiadneho protiprávneho konania zo strany Epsteinových obetí a samotné uvedenie jeho mena v dokumentoch neznamená, že by sa dopustil trestnej činnosti. V rozhovore pre austrálsku televíziu 9News, kde reagoval na zverejnenie spisov, uviedol, že jeho kontakt s Epsteinom sa obmedzoval len na niekoľko večerí a že nikdy nenavštívil Epsteinov ostrov.
Zároveň dodal, že každú minútu strávenú v jeho spoločnosti ľutuje a za tieto stretnutia sa ospravedlnil.