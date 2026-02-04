Pravda Správy Svet Rusi poslali kazetovú muníciu na trhovisko plné ľudí. Na mieste sú mŕtvi

Najmenej sedem ľudí zabili a 15 zranili dnešné ruské útoky na obec Družkivka v Doneckej oblasti, oznámil šéf regionálnej správy Vadym Filaškin. Predtým na telegrame informoval o ôsmich zranených. Rusi podľa neho kazetovou muníciou zasiahli trh, kde sa ráno zhromažďujú ľudia. V Chersonskej oblasti ruská armáda dronom zaútočila na zdravotnícky automobil a zabila zdravotnú sestru, pri ostreľovaní Chersonu zabila 38-ročného muža, napísala prokuratúra. Agentúra AFP informovala o dvoch obetiach ruských útokov v Dnepropetrovskej oblasti. Nálet ruských dronov na Odesu si vyžiadal päť ranených, uviedol náčelník vojenskej správy tohto mesta na juhu Ukrajiny Serhij Lysak.

„Konečný počet obetí tohto útoku zatiaľ nebol stanovený,“ upozornil Filaškin v súvislosti s úderom na Družkivku a obvinil Rusko zo spáchania ďalšieho vojnového zločinu. „Okrem toho nepriateľ na Družkivku zhodil tiež dve letecké bomby. Poškodená bola priemyselná zóna, tri výškové budovy a tri súkromné domy,“ informoval.

Obyvateľov Doneckej oblasti vyzval, aby sa evakuovali do bezpečnejších regiónov. Donecká oblasť sa nachádza na východe Ukrajiny a prechádza ňou frontová línia. Miestni činitelia informujú o civilných obetiach bojov relatívne často.

Taktiež úrady v Chersonskej oblasti pravidelne informujú o obetiach ruských útokov na región a jeho administratívne centrum Cherson. Dnes ráno ruské ostreľovanie pripravilo v Chersone o život muža, ktorý sa v čase delostreľby nachádzal na ulici, uviedla prokuratúra. O niečo neskôr podľa nej Rusi zaútočili dronom na vozidlo záchranárov v obci Oleksandrivka, pričom zabili zdravotnú sestru a zranili vodiča.

V Dnipropetrovskej oblasti ruský dronový útok ráno zabil 68-ročnú ženu a 38-ročného muža, napísala AFP s odvolaním sa na šéfa regionálnej správy Mykolu Lukašuka.

Agentúra zároveň upozornila, že naopak ukrajinský dronový útok na takmer úplne okupovanú Luhanskú oblasť na východe krajiny podľa miestnych úradov v utorok večer zabil mladého muža a mladú ženu.

Ukrajina sa už takmer štyri roky bráni rozsiahlej ruskej vojenskej agresii a obe strany podľa agentúry Reuters popierajú, že by útočili na civilistov. OSN však potvrdila, že v rusko-ukrajinskej vojne prišli o život tisíce civilistov, vrátane žien a detí. Upozorňuje pritom, že skutočné počty zabitých budú pravdepodobne vyššie, ako sa jej pracovníkom podarilo overiť. Väčšinu obetí OSN eviduje na území kontrolovanom Kyjevom, na ktoré útočí ruská invázna armáda.

