Rusi poslali kazetovú muníciu na trhovisko plné ľudí. Na mieste sú mŕtvi

„Konečný počet obetí tohto útoku zatiaľ nebol stanovený,“ upozornil Filaškin v súvislosti s úderom na Družkivku a obvinil Rusko zo spáchania ďalšieho vojnového zločinu. „Okrem toho nepriateľ na Družkivku zhodil tiež dve letecké bomby. Poškodená bola priemyselná zóna, tri výškové budovy a tri súkromné domy,“ informoval.
Obyvateľov Doneckej oblasti vyzval, aby sa evakuovali do bezpečnejších regiónov. Donecká oblasť sa nachádza na východe Ukrajiny a prechádza ňou frontová línia. Miestni činitelia informujú o civilných obetiach bojov relatívne často.
Taktiež úrady v Chersonskej oblasti pravidelne informujú o obetiach ruských útokov na región a jeho administratívne centrum Cherson. Dnes ráno ruské ostreľovanie pripravilo v Chersone o život muža, ktorý sa v čase delostreľby nachádzal na ulici, uviedla prokuratúra. O niečo neskôr podľa nej Rusi zaútočili dronom na vozidlo záchranárov v obci Oleksandrivka, pričom zabili zdravotnú sestru a zranili vodiča.
V Dnipropetrovskej oblasti ruský dronový útok ráno zabil 68-ročnú ženu a 38-ročného muža, napísala AFP s odvolaním sa na šéfa regionálnej správy Mykolu Lukašuka.Čítajte viac Ukrajinci mrznú po rekordnej spŕške rakiet a dronov. Prečo sú pri ruských útokoch zraniteľní?
Agentúra zároveň upozornila, že naopak ukrajinský dronový útok na takmer úplne okupovanú Luhanskú oblasť na východe krajiny podľa miestnych úradov v utorok večer zabil mladého muža a mladú ženu.
Ukrajina sa už takmer štyri roky bráni rozsiahlej ruskej vojenskej agresii a obe strany podľa agentúry Reuters popierajú, že by útočili na civilistov. OSN však potvrdila, že v rusko-ukrajinskej vojne prišli o život tisíce civilistov, vrátane žien a detí. Upozorňuje pritom, že skutočné počty zabitých budú pravdepodobne vyššie, ako sa jej pracovníkom podarilo overiť. Väčšinu obetí OSN eviduje na území kontrolovanom Kyjevom, na ktoré útočí ruská invázna armáda.