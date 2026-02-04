Maďarský súd odsúdil nebinárnu aktivistku na osem rokov za útok na neonacistov

Maju T. a jej komplicov postavili pred súd za celkovo päť útokov, pri ktorých utrpelo zranenia deväť ľudí, z nich štyria ťažké. Obvinení skupinovo napadli ľudí, o ktorých si podľa ich oblečenia mysleli, že sú pravicoví extrémisti, a že idú na „Deň cti“ – každoročné zhromaždenie krajne pravicových a neonacistických skupín, ktoré sa koná okolo 11. februára.
Súd uznal 25-ročnú Maju T. za vinnú z pokusu o ťažkú ujmu na zdraví a z členstva v zločineckej organizácii. Verdikt zatiaľ nie je právoplatný.
„Všetci vieme, aký rozsudok si želá maďarský premiér,“ povedala Maja T. vo svojej záverečnej reči pred vynesením rozsudku. Dlho hovorila o tom, ako je v Maďarsku potláčaný disent a dodala, že cieľom maďarskej vlády je zastrašovanie.
Spomenula tiež, že demonštrácie na jej podporu, ktoré organizoval viackrát jej otec, boli zakázané. Priaznivci prítomní v súdnej sieni jej po záverečných slovách zatlieskali.
Prísny trest pre Maju T. nie je prekvapujúci, keďže proces sa od samého začiatku konal v tieni politiky, poznamenala agentúra DPA. Kým obhajoba žiadala oslobodenie, prokuratúra navrhla súdu, aby 25-ročnú aktivistku poslal na 24 rokov za mreže. Verdikt nie je právoplatný.
Trest zahŕňa viac ako dva roky, ktoré Maja T. už strávila vo väzbe po svojom zatknutí v Berlíne v decembri 2023 a po vydaní do Maďarska v júni 2024 za kontroverzných okolností, poznamenala agentúra AFP. Šesť ďalších obvinených z účasti na útokoch bolo začiatkom tohto roka súdených v Nemecku.
Nemecký Spolkový kriminálny úrad (BKA) v stredu varoval v súvislosti s očakávaným rozsudkom v prípade Maje T. pred hrozbou útokov ľavicových extrémistov na maďarské zastupiteľské úrady v Nemecku.
Nemecké bezpečnostné zložky monitorujú aktivity ľavicových extrémistov, ktorí v Nemecku a ďalších európskych krajinách organizujú demonštrácie na podporu obžalovanej. V okolí maďarských zastupiteľských úradov v Nemecku platia sprísnené bezpečnostné opatrenia.