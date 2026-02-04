Pravda Správy Svet Trumpova vláda z Minnesoty stiahne 700 federálnych imigračných agentov

Trumpova vláda z Minnesoty stiahne 700 federálnych imigračných agentov

Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa sťahuje zo štátu Minnesota približne 700 príslušníkov imigračných orgánov, oznámil v stredu splnomocnenec vlády pre ochranu hraníc Tom Homan. Protiimigračné zásahy vyvolali v Minnesote protesty, ktorých intenzitu umocnilo zastrelenie dvoch amerických civilistov úradníkmi.

04.02.2026 15:58
Dráma v Minneapolise, agent zastrelil protestujúceho
Video
Mal v ruke zbraň či telefón? Imigračný agent v USA v Minneapolise zastrelil protestujúceho, úrady tvrdia, že bol ozbrojený. Agentúra Reuters zverejnila pôvodné, neupravené video, ako aj verziu, ktorú v postprodukcii orezala, stabilizovala a spomalila, aby poskytla jasnú postupnosť udalostí. Podľa nej mohol mať protestujúci v ruke telefón, nie zbraň. / Zdroj: Reuters

V Minnesote je v rámci federálnej operácie Metro Surge nasadených v súčasnosti asi 3000 agentov Úradu colnej a pohraničnej stráže (CBP) a Imigračného a colného úradu (ICE). Oba úrady spadajú pod ministerstvo vnútornej bezpečnosti (DHS).

Homan podľa agentúry Reuters uviedol, že rozhodnutie stiahnuť približne štvrtinu federálnych úradníkov z Minnesoty, ktoré nadobudlo účinnosť okamžite, učinil čiastočne pre „bezprecedentnú“ spoluprácu zo strany štátnych a miestnych predstaviteľov. Nespresnil však, či k obmedzeniu ich počtu dôjde v meste Minneapolis alebo inej časti Minnesoty.

Minneapolis - skrvavený airbag a agenti ICE
Video
Protestujúci kričali „Budete braní na zodpovednosť“ po tom, čo americký imigračný agent v Minneapolise zastrelil 37-ročnú ženu v jej aute. / Zdroj: Reuters

Federálne imigračné úrady od začiatku januára pri zásahoch proti prisťahovalcom v meste Minneapolis v Minnesote zastrelili dvoch Američanov, 37-ročného zdravotníka Alexa Prettiho starajúceho sa okrem iných aj o vojnových veteránov a matku troch detí Renée Goodovú.

