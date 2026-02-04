Trumpova vláda z Minnesoty stiahne 700 federálnych imigračných agentov

V Minnesote je v rámci federálnej operácie Metro Surge nasadených v súčasnosti asi 3000 agentov Úradu colnej a pohraničnej stráže (CBP) a Imigračného a colného úradu (ICE). Oba úrady spadajú pod ministerstvo vnútornej bezpečnosti (DHS).Čítajte viac Mladí, nahnevaní muži so zbraňami a Trumpova pomsta. Politológ vysvetľuje, prečo v Minnesote umierajú ľudia
Homan podľa agentúry Reuters uviedol, že rozhodnutie stiahnuť približne štvrtinu federálnych úradníkov z Minnesoty, ktoré nadobudlo účinnosť okamžite, učinil čiastočne pre „bezprecedentnú“ spoluprácu zo strany štátnych a miestnych predstaviteľov. Nespresnil však, či k obmedzeniu ich počtu dôjde v meste Minneapolis alebo inej časti Minnesoty.
Federálne imigračné úrady od začiatku januára pri zásahoch proti prisťahovalcom v meste Minneapolis v Minnesote zastrelili dvoch Američanov, 37-ročného zdravotníka Alexa Prettiho starajúceho sa okrem iných aj o vojnových veteránov a matku troch detí Renée Goodovú.