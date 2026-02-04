Babiš ignoruje schôdzu o nedôvere vláde: Je to strata času. Opozícia v nej varuje pred slovenskou cestou

„Vnímam toto zasadnutie snemovne ako zbytočné, už som sa k tomu vyjadril. Je to zbytočné, strata času a myslím si, že to ľudí ani nezaujíma,“ skonštatoval premiér, ktorý dal prednosť stretnutiu s prezidentom Petrom Pavlom a následnej ceste do Talianska.
Stredajšiu rozpravu otvorila kritika štátneho rozpočtu. Ivan Bartoš (Piráti) aj Benjamin Činčila (KDU-ČSL) namietali, že navrhovaný deficit je v rozpore so zákonom o rozpočtovej zodpovednosti. Ministerka financií Alena Schillerová (ANO) obvinenia odmietla a deficity obhajovala pomocou grafov. Emotívny moment prinieslo vystúpenie Renaty Zajíčkovej (ODS), ktorá varovala pred úpadkom politickej scény. „ČR sa nesmie vydať slovenskou cestou,“ vyhlásila poslankyňa.
Atmosféru v sále vyostrila neprítomnosť kľúčových aktérov. Opozícia žiadala príchod ministra zahraničia Petra Macinku, ktorého SMS správy poradcovi prezidenta vyšetruje NCOZ ako pokus o vydieranie. Macinka sa do snemovne dostavil až popoludní po tom, čo mu zrušili let z Frankfurtu do USA. „Dnes to nebude len o tom, že budeme hlasovať o dôvere či nedôvere vláde… Budeme hlasovať o tom, akým smerom má ísť ČR,“ zdôraznil predseda Pirátov Zdeněk Hřib.Čítajte viac Pavel Turka nevymenuje, čaká na nové meno ministra. Iný kandidát nebude, odkazujú Motoristi
Schôdza sa začala už v utorok a po dvanástich hodinách bola prerušená neskoro v noci. Koaliční rečníci s prednostným právom vtedy nepustili opozíciu k slovu takmer osem hodín. Vít Rakušan (STAN) pripomenul, že správanie ministra Macinku bolo „poslednou kvapkou“ pre tisíce ľudí, ktorí proti vláde demonštrovali. Marek Ženíšek (TOP 09) doplnil, že situácia je kritická: „Sme jedinou krajinou v Európe, kde Snemovňa bude rozhodovať o vydaní predsedu Snemovne aj vlády.“
Do rozpravy bolo v stredu popoludní prihlásených ešte 27 poslancov, pričom v úvode schôdze ich bolo viac než päťdesiat. Podľa Jana Svitáka (STAN) kauza SMS správ, ktoré rieši polícia, predstavuje „ľudské a morálne dno“.Čítajte viac Macinka musel zrušiť kľúčovú cestu do USA, v Prahe ho čaká boj o vládu
Hlavným spúšťačom aktuálneho napätia je kauza ministra zahraničných vecí Petra Macinku (Motoristi sebe). Ten sa prostredníctvom správ poradcovi prezidenta Petra Pavla pokúšal nátlakom dosiahnuť vymenovanie Filipa Turka za ministra životného prostredia. Prezident správy zverejnil a postúpil polícii s podozrením na vydieranie.
Opozícia však okrem Macinkovho správania dlhodobo kritizuje aj hospodárenie Babišovho kabinetu, trvalý konflikt záujmov premiéra v súvislosti s holdingom Agrofert a údajné snahy o politické ovládnutie verejnoprávnych médií. K pokusu o vyslovenie nedôvery dochádza paradoxne len 19 dní po tom, čo vláda získala v snemovni riadnu dôveru.