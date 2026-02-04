Chladné počasie si vybralo svoju daň. Na Floride padajú zo stromov stovky podchladených leguánov

„Dlhotrvajúce chladné počasie môže u plazov a obojživelníkov, vrátane inváznych leguánov zelených, vyvolať stav podobný letargii, pri ktorom dočasne strácajú kontrolu nad svalmi, pôsobia ‚zamrznuto‘ a môžu dokonca padať zo stromov,“ uviedla Komisia pre ochranu rýb a voľne žijúcej prírody na Floride v príspevku na svojej webovej stránke.
Leguány zelené boli na Floridu zavlečené náhodne ako ‚čierni pasažieri' na nákladných lodiach. Môžu vážiť až 7,5 kg a merať viac ako 1,5 metra. Pierce Kennamer, zakladateľ a prezident spoločnosti IggyTrap, uviedol, že jeho zamestnanci vyzbierali v okrese Broward približne 1 500 znehybnených plazov.