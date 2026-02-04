Ukrajinci sa v záujme mieru prikláňajú stále viac k "nemysliteľnej" možnosti

Donbas má pre Ukrajinu mimoriadny strategický aj symbolický význam. Podľa autorov NYT krajina počas rokov systematicky posilňovala obranu tohto regiónu a v bojoch oň „stratila obrovské množstvo vojakov“. Napriek tomu Kyjev po štyroch rokoch vojny stále kontroluje približne 20 percent Doneckej oblasti a menšie časti územia administratívne patriaceho k Luhanskej oblasti.
Denník upozorňuje, že úplné dobytie Donbasu by Moskve umožnilo vyhlásiť víťazstvo, hoci pôvodný cieľ – podmanenie celej Ukrajiny – sa Rusku dosiahnuť nepodarilo. Zároveň NYT poznamenáva, že ruské straty v tomto regióne boli výrazne vyššie než ukrajinské.
Strata Donbasu by však mala aj vážne politické dôsledky pre ukrajinské vedenie. Podľa NYT by takýto vývoj mohol negatívne ovplyvniť povesť prezidenta Volodymyra Zelenského aj jeho historický odkaz. Denník upozorňuje, že by mohol prísť o obraz hrdinského lídra, ktorý bránil krajinu, a namiesto toho byť vnímaný ako politik, ktorý „odovzdal Rusku kus územia“, kde podľa odhadov stále žije približne 190-tisíc ľudí.
Zmenu nálad v spoločnosti potvrdzujú aj sociologické prieskumy. NYT pripomína, že v máji 2022, krátko po tom, čo ukrajinské obranné sily odrazili ruské vojská v bitke o Kyjev, bolo podľa prieskumu Kyjevského medzinárodného inštitútu sociológie (KIIS) až 82 percent Ukrajincov proti akýmkoľvek územným ústupkom.
Najnovší prieskum toho istého inštitútu, zverejnený v pondelok, však ukazuje posun. Súhlas so vzdaním sa Donbasu výmenou za bezpečnostné záruky vyjadrilo 40 percent respondentov.
NYT zároveň zdôrazňuje, že aj tí Ukrajinci, ktorí pripúšťajú územné ústupky, ich považujú za prijateľné len za prísnych podmienok. Kľúčovým faktorom sú podľa denníka dôveryhodné bezpečnostné záruky zo strany spojencov. Obavy pramenia z presvedčenia, že bez takýchto garancií by Rusko mohlo konflikt len dočasne zmraziť, získať čas na preskupenie síl a následne pokračovať v ofenzíve z nových pozícií.
Denník ilustruje tieto postoje na príbehu Chrystyny Jurčenkovej, ktorá si na Donbase vybudovala vlastné tanečné štúdio. Napriek osobným stratám je podľa NYT ochotná akceptovať odovzdanie regiónu, ak by to viedlo k ukončeniu bojov.
„Mier je pre mňa prioritou, a ak po tom, čo odovzdáme Donbas, vojna určite nebude, budem pripravená odísť,“ povedala. Zároveň však zdôraznila, že takýto krok by podporila len v prípade, že by Ukrajina získala pevné a spoľahlivé povojnové bezpečnostné záruky od svojich spojencov.