Personálne zemetrasenie v Moskve. Putin odvolal splnomocnenca Ivanova. Bol považovaný za nástupcu šéfa Kremľa

Ruský prezident Vladimir Putin odvolal z funkcie svojho osobitného splnomocnenca pre ochranu prírody a dopravu niekdajšieho ministra obrany Sergeja Ivanova. Oznámili to ruské médiá s odvolaním sa na Putinov výnos. Ivanov bol svojho času pokladaný za možného nástupcu Putina na čele štátu, pripomenul server Meduza.
Foto: Profimedia, ČTK / AP / MISHA JAPARIDZE
Ruský pezident Vladimir Putin a Sergej Ivanov na snímke z roku 2007.
Ivanov, ktorý má 73 rokov, zastával funkciu prezidentovho splnomocnenca skoro desať rokov, od augusta 2016. Podľa Putinovho hovorcu Dmitrija Peskova želanie odísť do penzie prejavil sám Ivanov. Ten však zostáva stálym členom bezpečnostnej rady, ktorá združuje najbližších prezidentových spolupracovníkov.
Putin cvične odpálil rakety z jadrovej triády JARS a Sineva
Video
Ruský prezident Vladimir Putin v stredu nariadil cvičenia strategických jadrových síl krajiny, ktoré zahŕňali cvičné odpálenie rakiet Jars a Sineva. Podľa Kremľa ide o plánovené manévre, týkajúce sa všetkých častí ruskej jadrovej triády. Na záberoch ruského ministerstva obrany je test medzikontinentálnej balistickej rakety Jars a z ponorky v Barentsovom mori bola odpálená medzikontinentálna balistická raketa Sineva. / Zdroj: MO RF
Ivanov v rokoch 2001 až 2007 bol ministrom obrany, neskôr bol prvým podpredsedom vlády, následne – až do roku 2016 – riadil prezidentskú kanceláriu. Komentátori ho, ako neformálneho lídra predstaviteľov silových zložiek, pokladali za jedného z najpravdepodobnejších Putinových nástupcov v prezidentských voľbách v roku 2008.
Putin, ktorému vtedy ústava nedovoľovala viac ako dve volebné obdobia na čele štátu za sebou, si však za dočasného zástupcu v Kremli vybral Dmitrija Medvedeva a sám sa na štyri roky stal predsedom vlády. Na jar 2012 si Putin a Medvedev funkcie prehodili.