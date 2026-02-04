Rusko podľa zdrojov mení tón, rokovania v Abú Zabí naznačujú posun. Je Putin pripravený na mier? Dozvieme sa čoskoro

Vplyvný portál s odvolaním sa na ukrajinské a americké zdroje oboznámené s priebehom rokovaní uvádza, že existujú indície, podľa ktorých sú súčasné diskusie sľubnejšie, než sa pôvodne očakávalo.
Trhanie zubov bez anestézie
Zmenu atmosféry opisuje aj americký expert na zahraničnú politiku, ktorý v minulosti radil Kyjevu. „Predtým boli tieto rokovania ako trhanie zubov bez anestézie,“ povedal pre Politico. Dodal, že ho v minulosti frustrovali správy o „konštruktívnych“ rozhovoroch bez reálneho posunu. „Teraz si však všímam, že Rusi pristupujú k týmto rokovaniam vážnejšie,“ uviedol a vyjadril opatrnú nádej, že existuje „reálna šanca ukončiť tento konflikt na jar“.
Menej optimistický tón zvolil bývalý vysokopostavený ukrajinský úradník, ktorý však tiež priznal zmenu v správaní ruskej delegácie. Šéfa ruskej vyjednávacej skupiny a zároveň šéfa ruskej vojenskej rozviedky GRU Igora Kosťukova a dôstojníka vojenskej rozviedky Alexandra Zorina označil za pragmatických vyjednávačov. Podľa neho sa vyhýbajú ideologickým výkladom o „pôvodných príčinách“ vojny, ktoré sú typické pre vystúpenia ruského ministra zahraničných vecí či samotného Putina. „Ruskí spravodajskí dôstojníci pracovali profesionálne a ponárali sa do praktických detailov,“ poznamenal.
Podľa ukrajinského predstaviteľa môže byť zmena ruskej taktiky reakciou na vývoj v Európe, najmä na rastúci dôraz na spoločnú obranu, zvyšovanie výroby zbraní a snahu znížiť bezpečnostnú závislosť od Spojených štátov. Ako uviedol, mierová dohoda by mohla tento trend oslabiť, keďže „pre európskych lídrov bude oveľa ťažšie presvedčiť svojich voličov o nevyhnutnosti obetí, ktoré si bude vyžadovať prechod k zvýšeným výdavkom na obranu“.
Putin nemá prakticky čo ukázať
Zároveň však upozornil, že zmena tónu Moskvy môže byť len taktickým manévrom smerom k Donaldovi Trumpovi. Podobný názor prezentoval aj austrálsky generál vo výslužbe Mick Ryan, podľa ktorého „Putin nemá prakticky čo ukázať ako výsledok obrovských vojnových nákladov“. Prijatie mierovej dohody bez možnosti deklarovať jasné ruské víťazstvo by podľa neho predstavovalo vážny problém pre domácu politiku v Rusku.
Nové rokovania sa konajú v dňoch 4. a 5. februára a budú mať trojstranný formát za účasti Ukrajiny, Spojených štátov a Ruska. Potvrdená je aj účasť osobitného vyslanca amerického prezidenta Steve Witkoff.
Po predchádzajúcich rozhovoroch v Spojených arabských emirátoch, ktoré prebehli 23. a 24. januára, viaceré západné médiá informovali, že otázka budúcnosti Donbasu zostáva otvorená. Spojené štáty sú podľa dostupných informácií pripravené poskytnúť Ukrajine bezpečnostné záruky až po podpise mierovej dohody s Ruskom. Washington zároveň presadzuje postoj, podľa ktorého by Ukrajina mala stiahnuť svoje jednotky z tej časti Doneckej oblasti, ktorú ruské sily nedokážu obsadiť vojenskou silou.
Prvý deň majú za sebou
Ukrajina označila stredajšie trojstranné rokovania s Ruskom a Spojenými štátmi v Abú Zabí za vecné a produktívne. Hlavný vyjednávač Rustem Umerov sa vyjadril, že rokovania sa zamerali na konkrétne kroky a praktické riešenia.
Podľa amerického ministra zahraničia Marca Rubia na dojednanie zostávajú tie najťažšie otázky. Časti rokovaní sa podľa neho zúčastnili aj americkí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner. Rubio tiež novinárom povedal, že za jeden rok sa výrazne skrátil zoznam sporných otázok medzi Ruskom a Ukrajinou. „To je dobrá správa. Zlou správou je, body, ktoré zostávajú, sú tie najnáročnejšie. A medzitým vojna pokračuje,“ uviedol minister.