Definitívny verdikt pre Trumpovho atentátnika: útočník z Floridy dostal najprísnejší trest

Prokuratúra, podľa ktorej Routh neprijal žiadnu zodpovednosť, požadovala pre 59-ročného Američana doživotný trest bez možnosti prepustenia, kým obhajoba žiadala trest odňatia slobody vo výške 27 rokov.
„Je mi úplne zrejmé, že ste sa podieľali na vopred premyslenom a vykalkulovanom pláne s cieľom pripraviť o život iného človeka,“ vyjadrila v stredu svoje presvedčenie sudkyňa Aileen Cannonová.
Routhov obhajca, podľa ktorého je jeho klient vo svojom vnútri veľmi dobrý, dal novinárom neskôr najavo úmysel odvolať sa. Odsúdený, ktorý bol v minulosti opakovane trestaný, sa sám v záverečnej reči označil za „zlyhanie“ a vyjadril nespokojnosť s tým, že v jeho prípade nebola poprava jedným z možných trestov.
Porota uznala muža za vinného z pokusu o atentát na významného prezidentského kandidáta už vlani v septembri. Prokurátor John Sipley počas procesu vyjadril presvedčenie, že Routh mal plán útoku na Trumpa starostlivo pripravený a pristupoval k nemu „smrteľne vážne“. Nebyť zásahu príslušníka Tajnej služby (Secret Service), Trump by už nežil, uviedol prokurátor.
Trump hral v septembri 2024 golf na svojom ihrisku pri floridskom rezorte Mar-a-Lago, keď si členovia jeho ochranky všimli hlaveň pušky trčiacu zo živého plotu a začali na ozbrojeného muža strieľať. Routh z miesta ušiel, ale polícia ho neskôr dolapila.
Routh sa vlani po vynesení rozsudku o vine priamo v súdnej sieni pokúsil bodnúť do krku.
Trump sa počas prezidentskej kampane stal cieľom dvoch pokusov o atentát. V júli 2024 ho strelec na predvolebnom zhromaždení v pensylvánskom meste Butler dokonca zasiahol do ucha. Útočníka vtedy zastrelil člen Tajnej služby.