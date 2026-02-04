Čína má dva dôvody radovať sa z naťahovania vojny na Ukrajine, píše Sky News

Clarke upozorňuje, že čínska ekonomika je silne naviazaná na globálne hospodárstvo, ktoré vojna na Ukrajine výrazne oslabuje. Napriek tomu je Peking podľa neho pripravený tieto následky znášať, a to minimálne z dvoch kľúčových dôvodov.
Prvým je podľa analytika rozklad západného bezpečnostného systému. „Po prvé, páči sa im predstava, že to rozdeľuje NATO. To im vyhovuje. Ničí to súčasný systém. Medzinárodný poriadok sa nachádza v stave kolapsu. Zlomil sa na nákove Ukrajiny. Číňanom sa to z ich vlastných dôvodov celkom pozdáva,“ povedal Clarke. Podľa neho konflikt oslabuje jednotu NATO a podkopáva doterajší medzinárodný poriadok, čo je v súlade s dlhodobými čínskymi záujmami.
Druhým dôvodom je postoj Pekingu k Rusku a jeho vedeniu. Clarke tvrdí, že pre Čínu je v súčasnej situácii neprijateľná jasná porážka Moskvy. „Netúžia vyslovene po Putinovom triumfe, ale nechcú vidieť Putina poníženého. A nechcú ho vidieť poníženého natoľko, aby v Rusku došlo k revolúcii a krajina sa stala hlboko nestabilnou,“ uviedol analytik.
Kremeľ v poslednom období upravil svoju stratégiu vojny proti Ukrajine. Namiesto snahy o rýchly územný postup na fronte sa Rusko viac sústreďuje na útoky proti ukrajinskej energetickej infraštruktúre. Cieľom tejto taktiky má byť podľa agentúry UNIAN oslabenie vôle ukrajinského obyvateľstva a vlády pokračovať v odpore.