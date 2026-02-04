Pravda Správy Svet Biely dom potvrdil, že rokovania USA s Iránom budú. Nad stretnutím visel otáznik

Biely dom potvrdil, že rokovania USA s Iránom budú. Nad stretnutím visel otáznik

Biely dom v stredu potvrdil, že Spojené štáty a Irán budú v piatok v Ománe viesť rokovania o jadrovom programe Teheránu. Pre agentúru AFP to uviedol nemenovaný predstaviteľ Bieleho domu.

04.02.2026 19:45 , aktualizované: 23:34
Citovaný zdroj reagoval na medializované správy, že rokovania USA a Iránu sa neuskutočnia pre nezhody súvisiace s ich dejiskom a formátom.

Toto potvrdenie rokovaní zo strany USA prišlo po tom, čo iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí informoval, že stretnutie s delegáciou USA je naplánované na piatok 6. februára v ománskom Maskate.

Začiatkom tohto týždňa sa ako pravdepodobné miesto schôdzky uvádzalo Turecko.

Nemenovaný regionálny predstaviteľ predtým v stredu uviedol, že Irán sa usiluje o „odlišný“ typ stretnutia, než aký navrhovalo Turecko – chce, aby bolo zamerané výlučne na otázku iránskeho jadrového programu a s účasťou obmedzenou len na Irán a Spojené štáty. Citovaný zdroj hovoril pod podmienkou anonymity, keďže nebol oprávnený informovať médiá.

Administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa medzičasom potvrdila, že USA sa zúčastnia na rokovaniach na vysokej úrovni s Iránom v Ománe – namiesto pôvodne plánovaného Turecka. Podľa AP to uviedol predstaviteľ Bieleho domu, ktorý si neželal byť menovaný.

Zdroj na vysvetlenie dodal, že viacerí arabskí a moslimskí lídri v stredu vyzvali administratívu USA, aby od rokovaní s Iránom neustúpila, hoci iránski predstavitelia tlačili na zúženie ich rozsahu a zmenu miesta konania. Predstaviteľ Bieleho domu doplnil, že administratíva zostáva „veľmi skeptická“, pokiaľ ide o úspech týchto rozhovorov, ale so zmenou plánov súhlasila z rešpektu k spojencom v regióne.

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio uviedol, že USA dúfajú v diskusiu aj o ďalších otázkach nad rámec jadrového programu – vrátane programu vývoja a výroby iránskych balistických rakiet, podpory sprostredkovateľských sietí v regióne a „zaobchádzania (Iránu) s vlastnými obyvateľmi“.

