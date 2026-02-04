Padne posledná jadrová brzda: Rusko hlási voľné ruky pri zbraniach a varuje svet

S koncom zmluvy New START sa Moskva aj Washington formálne oslobodia od množstva obmedzení týkajúcich sa ich jadrových arzenálov. „Predpokladáme, že strany zmluvy New START už nie sú viazané žiadnymi záväzkami ani symetrickými vyhláseniami v kontexte tejto zmluvy vrátane jej základných ustanovení, a v zásade majú voľnosť pri ďalšom postupe,“ uviedlo ruské ministerstvo zahraničných vecí vo svojom vyhlásení.
Agentúra TASS, ktorá citovala rezort diplomacie, informovala, že Moskva bude po vypršaní platnosti zmluvy vychádzať z krokov Spojených štátov. Rusko bude podľa ministerstva „rozvíjať svoju politiku v oblasti strategických útočných zbraní na základe dôkladnej analýzy vojenskej politiky USA a celkovej situácie v strategickej sfére“.Čítajte viac Koniec jadrovej dohody s USA. Medvedev: Hodiny súdneho dňa tikajú
Rusko má podľa vyhlásenia naďalej v úmysle „konať zodpovedne a obozretne“, dodal rezort, ktorý zároveň varoval, že je pripravený prijať „rozhodné“ protiopatrenia, v prípade, že bude ohrozená ruská národná bezpečnosť.
Moskva však podľa ministerstva zahraničných vecí zostáva otvorené hľadaniu politických a diplomatických spôsobov stabilizácie situácie na základe „rovnocenných a vzájomne prospešných riešení prostredníctvom dialógu“, ak sa vytvoria vhodné podmienky pre takúto spoluprácu.
Dohodu New START podpísali ešte v roku 2010 vtedajší prezidenti USA a Ruska s platnosťou na desať rokov od ratifikácie. Zmluva nadobudla platnosť 5. februára 2011.
Bývalý americký prezident Joe Biden sa s Ruskom dohodol na predĺžení New START o päť rokov po tom, ako porazil súčasného prezidenta Donalda Trumpa vo voľbách v roku 2020, ale napätie medzi oboma krajinami sa neskôr vystupňovalo v dôsledku invázie Moskvy na Ukrajine.
Šéf Kremľa Vladimir Putin v roku 2023 pozastavil účasť Ruska na tejto dohode. Súčasne vyhlásil, že budú naďalej dodržiavať limity, ktoré sa týkajú bojových hlavíc, rakiet a ťažkých bombardérov.
Ruský prezident už v septembri minulého roka ponúkol ročné predĺženie platnosti zmluvy. Aj keď Trump vtedy povedal, že „to znie ako dobrý nápad“, Kremeľ tvrdí, že doteraz nedostal jednoznačnú odpoveď. „Tento postoj sa javí ako nesprávny a poľutovaniahodný,“ uvádza sa v najnovšom stanovisku ruského rezortu diplomacie.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio zároveň len pár hodín pred vypršaním platnosti spomínanej zmluvy povedal, že akákoľvek jadrová dohoda s Ruskom musí zahŕňať Čínu. „Prezident v minulosti jasne povedal, že na dosiahnutie skutočnej kontroly zbraní v 21. storočí nie je možné urobiť nič, čo by nezahŕňalo Čínu, vzhľadom na jej rozsiahle a rýchlo rastúce zásoby,“ povedal Rubio v stredu novinárom.
Posledná funkčná poistka proti nekontrolovanému rastu amerických a ruských jadrových arzenálov znížila ich počet na princípe nukleárnej parity o približne jednu tretinu na 1550 jadrových hlavíc. Súčasne na 700 redukovala počty jadrových nosičov medzikontinentálnych rakiet na súši, rakiet odpaľovaných z ponoriek a strategických bombardérov.