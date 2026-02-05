Bill Gates ľutuje každú minútu strávenú v spoločnosti Epsteina

Najnovšia várka dokumentov, ktoré minulý týždeň zverejnilo americké ministerstvo spravodlivosti, obsahovala e-maily medzi mnohými prominentnými osobnosťami a Epsteinom; často odhaľovali vrúcne priateľstvá, nezákonné finančné obchody a súkromné fotografie.
V koncepte e-mailu nájdenom medzi dokumentmi Epstein tvrdil, že Gates mal mimomanželské aféry. Napísal tiež, že jeho vzťah s Gatesom siahal od pomoci dostať sa k liekom na zvládnutie následkov sexuálneho styku s ruskými dievčatami po pomoc pri románikoch s vydatými ženami.
„Každú minútu, ktorú som s ním strávil, ľutujem a ospravedlňujem sa,“ uviedol Gates v stredu v rozhovore pre 9News Australia. Dodal, že daný e-mail nikdy nebol odoslaný a jeho obsah je nepravdivý.
Hovorca Gatesa uviedol, že zverejnené dokumenty ukazujú len Epsteinovu frustráciu z toho, že s Gatesom nemal trvalý vzťah, a „do akej miery bol ochotný chytiť ho do pasce a očierniť.“
Gatesova bývalá manželka Melinda pre americké National Public Radio povedala, že zverejnenie Epsteinových dokumentov jej pripomenulo „niektoré veľmi, veľmi bolestivé chvíle“ v manželstve. Dodala, že otázky, ktoré zverejnené dokumenty vyvolávajú, musia zodpovedať tí, ktorých sa týkajú vrátane jej bývalého manžela.Čítajte viac Objavila sa nová fotografia Lajčáka s Epsteinom. V centre Bratislavy pózovali pri známej atrakcii
Gates uviedol, že Epsteina spoznal v roku 2011 a počas troch rokov s ním absolvoval niekoľko večerí. Nikdy však nenavštívil jeho karibský ostrov a nemal vzťahy so ženami, ktoré sa pohybovali v Epsteinovom okolí.
„Sústredil som sa vždy na to, že poznal veľa bohatých ľudí a tvrdil, že ich dokáže presvedčiť darovať peniaze na globálne zdravie. Z dnešného pohľadu to bola slepá ulička,“ povedal Gates.Čítajte viac Epstein nebol jediný. Obchodovanie s dievčatami bola vstupenka do kruhu bohatých a mocných
Zaradenie niečieho mena do Epsteinových súborov nemusí automaticky znamenať, že daná osoba vykonávala nejakú protiprávnu činnosť. Dané osoby však napriek tomu svoje kontakty s Epsteinom často bagatelizujú alebo dokonca popierajú.