ONLINE: Kyjev a Moskva sa dohodli, vymenia si väzňov. Zelenskyj: Mierové rokovania budú pokračovať

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá už 1 442 dní
- Rusi v noci útočili 183 dronmi a dvomi raketami
- V Abú Zabí pokračujú trojstranné rokovanie Ukrajiny, Ruska a USA
- Priblížil sa svet k jadrovej vojne? Dohoda medzi USA a Ruskom vypršala
- Ruský komik dostal za vtipy takmer šesť rokov väzenia
- USA, Rusko a Ukrajina sa dohodli na výmene väzňov, oznámil Witkoff
- Zelenskyj povedal, že v Abú Zabí sa čoskoro uskutoční ďalšie kolo rokovaní s Ruskom
27. január 2026
15:16 Spojené štáty a Rusko sa po stretnutí vysokopostavených ruských a amerických vojenských predstaviteľov v Abú Zabí dohodli na obnovení dialógu na vysokej úrovni medzi vojenskými predstaviteľmi oboch krajín, uviedlo vo štvrtok vo vyhlásení Európske veliteľstvo Spojených štátov.
K dosiahnutiu dohody došlo po stretnutiach v metropole Spojených arabských emirátov (SAE) medzi generálom Alexusom Grynkewichom, veliteľom európskeho velenia USA – zároveň aj vrchným veliteľom spojeneckých síl NATO v Európe – a vysokopostavenými ruskými a ukrajinskými vojenskými predstaviteľmi, uvádza sa vo vyhlásení.
Grynkewich sa v Abú Zabí zúčastňoval na rokovaniach medzi americkými, ruskými a ukrajinskými predstaviteľmi o ukončení vojny na Ukrajine. Podľa vyhlásenia tento kanál „zabezpečí stály kontakt medzi vojenskými stranami, keďže obe strany budú naďalej pracovať na dosiahnutí trvalého mieru“.
Komunikácia na vysokej úrovni medzi vojenskými predstaviteľmi USA a Ruska bola prerušená v roku 2021, tesne pred ruskou inváziou na Ukrajinu. (tasr)
14:45 Rusko a Ukrajina si vymenili po 157 vojnových zajatcov podľa dohody dosiahnutej vo štvrtok na trojstranných rokovaniach sprostredkovaných USA v Spojených arabských emirátoch (SAE), potvrdilo ruské ministerstvo obrany.
„Dňa 5. februára bolo z Ukrajiny vrátených 157 ruských vojakov. Výmenou za to bolo odovzdaných 157 vojnových zajatcov ukrajinských ozbrojených síl,“ vyhlásilo ruské ministerstvo obrany, podľa ktorého výmenu sprostredkovali Spojené štáty a Spojené arabské emiráty.
Dosiahnutie dohody o výmene vojnových zajatcov oznámil vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff. „Ide o prvú takúto výmenu za päť mesiacov. Tento výsledok sa dosiahol vďaka podrobným a produktívnym mierovým rokovaniam. Hoci je pred nami stále veľké množstvo práce, kroky ako tento dokazujú, že trvalá diplomatická angažovanosť prináša hmatateľné výsledky a napreduje v úsilí o ukončenie vojny na Ukrajine,“ napísal Witkoff na sociálnej sieti X s tým, že rokovania budú pokračovať a „v nasledujúcich týždňoch sa očakáva ďalší pokrok“.
Schôdzky delegácií sa v Abú Zabí konali aj v stredu. Hlavný ukrajinský vyjednávač Rustem Umerov po nich na sociálnej sieti X bez ďalších podrobností napísal, že sa počas prvého dňa rokovaní zamerali na konkrétne kroky a praktické riešenia. Trojstranné rokovania s Ruskom a Spojenými štátmi označil za vecné a produktívne.
Osobitný vyslanec ruského prezidenta Vladimira Putina Kirill Dmitrijev následne vo štvrtok vyhlásil, že rokovania s Ukrajinou v SAE priniesli posun. K sporným bodom aj naďalej patria územné nároky Ruska, pričom žiadna strana zatiaľ neprejavila ochotu dosiahnuť kompromis. (tass, tasr, afp)
14:19 Ukrajina a Rusko sa čoskoro opäť stretnú na mierových rozhovoroch v Abú Zabí. Dnes to podľa agentúry Reuters vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Uviedol to bez ďalších podrobností po konci dvojdňových rokovaní zástupcov Ukrajiny, USA a Ruska v metropole Spojených arabských emirátov. Rozhovory v Abú Zabí sprostredkovávajú práve Spojené štáty.
12:29 Delegácie Spojených štátov, Ruska a Ukrajiny sa dohodli na výmene 314 väzňov. Dnes to na sieti X oznámil vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witfkoff, podľa ktorého to bude prvá takáto výmena za posledných päť mesiacov.
V Abú Zabí dnes druhým a zároveň záverečným dňom pokračujú trojstranné rozhovory o mierovom riešení vojny na Ukrajine, ktorá sa od februára 2022 bráni ruskej invázii. Diskusia budú pokračovať av nasledujúcich týždňoch možno očakávať ďalšie pokroky, poznamenal Witkoff.
Trumpov splnomocnenec chystanú výmenu väzňov označil za výsledok terajších podrobných a produktívnych mierových rozhovorov. „Aj keď zostáva veľa práce, tak kroky, akým je tento, ukazujú, že trvalé diplomatické zapojenie prináša hmatateľné výsledky a podporuje úsilie ukončiť vojnu na Ukrajine,“ napísal Witkoff.
O pokroku v rokovaniach ráno informoval aj vyslanec ruského prezidenta Vladimíra Putina Kirill Dmitrijev. Konkrétne veci nespomenul, zároveň ale kritizoval európske krajiny ako vojnových štváčov, že sa mierový proces snažia ovplyvniť. (čtk)
9:50 Poľský premiér Donald Tusk začal návštevu Kyjeva, na ktorej ho sprevádza minister financií Andrzej Domański, ktorý pripravuje medzinárodnú konferenciu o rekonštrukcii Ukrajiny. Tá sa má konať v júni v Gdansku. Napísal to dnes ráno server Onet s odvolaním sa na kanceláriu poľského predsedu vlády. Poľskú delegáciu privítal na stanicu ukrajinský minister zahraničia Andrij Sybiha a následne sa ministerský predseda podľa agentúry PAP stretol s prezidentom Volodymyrom Zelenským.
„Bol som veľmi pohnutý tým, čo povedali, keď mi zvali do Kyjeva. Povedali: ‚Prítomnosť lídra zahraničnej krajiny vždy Rusov trochu mierni, takže vďaka vašej návšteve si možno budeme môcť aspoň na chvíľu vydýchnuť od tých útokov‘,“ povedal Tusk pred utorkovým zasadnutím jeho kabinetu.
9:40 Osobitný vyslanec ruského prezidenta Vladimira Putina Kirill Dmitrijev vyhlásil, že rokovania s Ukrajinou v Abú Zabí o ukončení vojny priniesli posun. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a TASS.
„Určite je tu pokrok, veci sa vyvíjajú dobrým, pozitívnym smerom… Viete, jedným z ukazovateľov tohto pokroku je to, že vojnoví štváči z Európy a Británie sa neustále snažia zasahovať do tohto procesu. A čím viac je takýchto pokusov, tým je zrejmejšie, že dochádza k pokroku,“ uviedol Dmitrijev, ktorý kritizoval európske krajiny.
9:28 V metropole Spojených arabských emirátov (SAE) Abú Zabí sa začal druhý deň trojstranných rokovaní medzi Ukrajinou, Ruskom a USA o ukončení takmer štvorročnej vojny. Na sociálnej sieti Telegram to oznámil hlavný ukrajinský vyjednávač Rustem Umerov.
„Začal sa druhý deň rokovaní v Abú Zabí. Pracujeme v rovnakých formátoch ako včera: trojstranné konzultácie, práca v skupinách a ďalšia synchronizácia pozícií,“ napísal Umerov na Telegrame s tým, že výsledky druhého dňa rokovaní budú oznámené neskôr.
Schôdzky delegácií sa konali aj v stredu. Pôvodný termín 1. februára bol podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského presunutý z dôvodov, ktoré nesúvisia s Ukrajinou. K sporným bodom naďalej patria územné nároky Ruska a žiadna strana zatiaľ neprejavila ochotu dosiahnuť kompromis.
Umerov na sociálnej sieti X v stredu bez ďalších podrobností napísal, že sa počas prvého dňa rokovaní v Abú Zabí zamerali na konkrétne kroky a praktické riešenia. Trojstranné rokovania s Ruskom a Spojenými štátmi označil za vecné a produktívne.
8:53 Diplomatický poradca francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona rokoval v utorok v Kremli s poprednými ruskými predstaviteľmi vrátane poradcu prezidenta Vladimira Putina Jurija Ušakova. Informovali agentúry Reuters, TASS, Bloomberg a magazín L'Express s odvolaním sa na svoje zdroje.
Podľa zdrojov Bloombergu bolo účelom cesty Macronovho poradcu Emmanuela Bonna do Moskvy presvedčiť Rusov, že Európania musia byť zapojení do rozhodovaní týkajúcich sa európskej bezpečnosti a že nebudú schvaľovať každú dohodu o ukončení vojny na Ukrajine. Rozhovory sa podľa zdrojov môžu v blízkej budúcnosti zopakovať.
Francúzsky diplomatický zdroj v reakcii na správy o Bonnovej ceste do Moskvy pre agentúru TASS uviedol, že Macron plánuje telefonovať s Putinom v najbližších dňoch. „Príprava na zmysluplný rozhovor bude trvať viac ako deň, určite niekoľko dní. Francúzsky líder sa zameriava na výsledky,“ konštatoval.
Macron v uplynulých mesiacoch viackrát vyhlásil, že Európa musí nájsť cestu, ako priamo komunikovať s Ruskom, s odkazom na snahy amerického prezidenta Donalda Trumpa ukončiť takmer štvorročnú vojnu na Ukrajine. Európa nemá zastúpenie ani na trilaterálnych mierových rokovaniach medzi USA, Ukrajinou a Ruskom v Abú Zabí, pripomenul Bloomberg.Čítajte viac Macron prekvapil: pripravuje návrat k rozhovorom s Putinom
Francúzsky prezident v utorok uviedol, že sa pripravuje na obnovenie dialógu so šéfom Kremľa. „Pripravuje sa to. Diskusie prebiehajú na technickej úrovni. Je dôležité, aby Európania obnovili vlastné kanály na diskusie,“ uviedol po stretnutí s farmármi na severovýchode Francúzska.
8:17 Rusko v noci zaútočilo na Ukrajinu dvoma balistickými raketami a 183 dronami. Na sieti Telegram o tom informovalo ukrajinské letectvo. Kyjevský primátor Vitalij Kličko podľa agentúry Reuters povedal, že v hlavnom meste ruské drony zranili najmenej dvoch ľudí.
Ukrajinská protivzdušná obrana podľa predbežných informácií zostrelila či zneškodnila prostriedky elektronického boja 156 bezpilotných strojov. Letectvo tiež uviedlo, že má zo 16 miest hlásenie o úderoch balistických rakiet a dronov. Na ďalších siedmich miestach potom dopadli trosky zostrelených bezpilotných strojov.
Kličko uviedol, že drony v Kyjeve zasiahli bytové domy a že v jednom prípade trosky bezpilotného stroja dopadli na strechu kancelárske budovy, kde spôsobili požiar.
Letectvo varovalo, že ruský útok naďalej pokračuje a že ruské drony sú stále v ukrajinskom vzdušnom priestore. Novo letectvo tiež hlási riziko ďalšieho balistického útoku.
7:05 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa vyjadril k mierovým rokovaniam medzi Rusmi, Američanmi a Ukrajincami, ktoré prebiehajú v Abú Zabí. Poznamenal tiež, že zmrazenie frontovej línie na súčasných pozíciách je už zo strany Kyjeva ústupkom, informuje ukrajinský Unian. „Čo sa týka zmrazenia konfliktu, a my si držíme svoje pozície, je to z našej strany obrovský ústupok. Rusi potrebujú prestávku. Ak ide o demilitarizovanú zónu, musíme kontrolovať svoju stranu,“ povedala hlava štátu.
„Môj tím momentálne rokuje. Našou prioritou je ukončiť túto vojnu. A sme vďační Američanom, ktorí sú dnes tiež v Abú Zabí,“ povedal v rozhovore pre France 2, píše Le Monde.
Denník poznamenáva, že jednou z hlavných požiadaviek Moskvy je stiahnutie ukrajinských vojsk z oblastí, ktoré na východe Doneckej oblasti kontroluje stále ukrajinská armáda.
Zelenskyj sa vyjadril aj k plánom ruského vodcu Vladimira Putina. „Rusko chce, aby sme opustili celý Donbas. Od začiatku tejto vojny nezískali ani jedno víťazstvo. A my, Ukrajinci, veľmi dobre chápeme, akú cenu stojí ruskú armádu každý meter, každý kilometer tejto zeme. Nepočítajú mŕtvych. Na dobytie východnej Ukrajiny budú potrebovať ďalších 800 000 tiel. Bude im to trvať najmenej dva roky, s veľmi pomalým pokrokom. Podľa môjho názoru to tak dlho nevydržia,“ povedal ukrajinský líder.
Agentúra Bloomberg predtým informovala, že počet ruských obetí na Ukrajine v posledných týždňoch prudko vzrástol. A ak tento trend bude pokračovať, bude pre Rusko ťažké nahradiť svoje straty bez nejakej formy mobilizácie.