Saudská Arábia začne vydávať cestovné pasy pre ťavy

Podobu cestovného dokladu zverejnilo v utorok na sieti X ministerstvo životného prostredia, vodohospodárstva a poľnohospodárstva. Jeho zelené dosky zdobia znak kráľovstva, obrázok ťavy vykonaný v zlatej razbe a nápis „Ťaví cestovný pas“.
Cestovný pas prispeje k zlepšeniu trhu s ťavami tým, že reguluje obchod s nimi a ich prepravu a zároveň uľahčí preukazovanie vlastníctva, čím budú posilnené práva majiteľov, uviedla štátna televízna stanica Al-Ichbáríja.
V Saudskej Arábii, kde boli ťavy po stáročia dôležitým prostriedkom pre cestovanie a dopravu, prekvitá trh s týmito zvieratami, pretože ich vlastníctvo dáva majiteľom určitý spoločenský status. V krajine sa každoročne organizujú ťavie festivaly, vrátane súťaží krásy, na ktorých sa so zvieratami obchoduje za ceny dosahujúce až státisícov dolárov za kus.Čítajte viac Ronaldo ako hlavné lákadlo bizarného inzerátu. V Saudskej Arábii zháňajú hráčov cez internet