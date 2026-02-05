Pravda Správy Svet Výhoda demokrati. Súd povolil Kalifornii prekreslenie volebných obvodov

Najvyšší súd USA povolil štátu Kalifornia prekresliť svoje volebné obvody, čo by mohlo poskytnúť vládnucim demokratom výhodu v novembrových voľbách do Kongresu. Zároveň odmietol námietku tamojších republikánov proti tomuto kroku, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AFP.

05.02.2026 08:28
Newsom Foto: ,
Kalifornský guvernér Gavin Newsom v utorok 20. januára 2026 na Svetovom ekonomickom fóre v Davose vo Švajčiarsku.
Súd vo svojom verdikte uviedol, že Kalifornia môže aplikovať mapu vypracovanú guvernérom Gavinom Newsomom, ktorú schválili občania v referende konanom v novembri 2025. Demokratickej strane by mohla priniesť päť kresiel navyše a oslabiť vplyv republikánov na celoštátnu politiku.

Demokratmi ovládaný parlament Kalifornie presadil túto zmenu – oficiálne známu ako Zákon o reakcii na volebné manipulácie – po podobných udalostiach v štáte Texas. Na podnet prezidenta Donalda Trumpa schválili v auguste 2025 tamojší republikánski zákonodarcovia novú mapu volebných obvodov, ktorá Republikánskej strane dáva šancu získať päť ďalších kresiel.

Newsom rozhodnutie Najvyššieho súdu USA privítal. „Donald Trump povedal, že má v Texase ‚nárok‘ na ďalších päť kresiel v Kongrese. Začal túto vojnu o prerozdelenie volebných obvodov. Prehral a prehrá znova v novembri,“ uviedol Newsom.

Republikáni majú v súčasnosti v Snemovni reprezentantov len tesnú väčšinu. Demokrati dúfajú, že v novembrových tzv. midterm election, teda voľbách konaných v polovici funkčného obdobia prezidenta, získajú v tejto komore Kongresu väčšinu.

Viac na túto tému: #Kalifornia #Kongres USA #Najvyšší súd USA #kongresové voľby
