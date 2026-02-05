Východná Kuba sa ocitla v úplnej tme. Masívny výpadok siete odstrihol od elektriny milióny ľudí

Kým vláda viní z problémov systému americké sankcie, obyvatelia sa prispôsobujú životu bez prúdu, ktorý sa v posledných mesiacoch stal každodennou realitou.
„Elektrina nebola asi od 17:00,“ uviedla pre agentúru AFP 28-ročná Isabel zo Santiaga de Cuba. „Keďže ale elektrinu nemáme často, ani som nevedela, že ide o rozsiahly výpadok prúdu,“ dodala s tým, že na tmu už je zvyknutá. V krajine je momentálne kvôli údržbe a poruchám mimo prevádzky deväť zo šestnástich tepelných elektrární, čo spôsobuje, že v čase špičky sú dodávky prerušené na viac ako 60 percentách územia.Čítajte viac Chaos v uliciach: Stuttgart ochromil masívny výpadok prúdu, dopravu riadila polícia
Energetickú krízu prudko zhoršil januárový vojenský zásah USA vo Venezuele, po ktorom Caracas zastavil dodávky ropy na ostrov. Hoci Rusko a Mexiko deklarujú ochotu pokračovať v humanitárnej pomoci, americký prezident Donald Trump stupňuje nátlak na mexickú vládu, aby dodávky suroviny zastavila. Slovenský rezort diplomacie (MZVEZ SR) v tejto súvislosti upozorňuje, že „dlhodobé a plánované výpadky elektriny sú bežné a môžu trvať aj viac ako 24 hodín“, pričom krajina zápasí aj s akútnym nedostatkom potravín a liekov.
K zlej situácii v energetike sa v týchto dňoch pridal aj nezvyčajný klimatický jav. V provincii Matanzas namerali meteorológovia rovných nula stupňov Celzia, čím padol historický teplotný rekord z roku 1996. „Nameraná hodnota predstavuje historicky prvý bod mrazu na kubánskom území,“ uviedol ústav Insmet k mrazu, ktorý v tropickej krajine poškodil aj časť úrody.Čítajte viac Trump pohrozil dodatočnými clami krajinám, ktoré budú predávať ropu Kube. Tá to označila za akt agresie