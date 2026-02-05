Pravda Správy Svet VIDEO: Robot cvičí taj-či a tancuje hip-hop. Láka ľudí do čínskeho olympijského domu

VIDEO: Robot cvičí taj-či a tancuje hip-hop. Láka ľudí do čínskeho olympijského domu

Čína v stredu otvorila svoj olympijský dom pre verejnosť v Miláne pred zimnými olympijskými hrami 2026, pričom ústredným bodom bol tancujúci robot.

05.02.2026 10:30
debata
Čínsky robot na olympáde, cvičí taj-či a tancuje hip-hop
Video
Zdroj: Reuters

Humanoidný robot, vyvinutý čínskou robotickou spoločnosťou Unitree, zabával prvú skupinu návštevníkov svojimi hip-hopovými tanečnými pohybmi a cvičením tai-či.

Vo vnútri Čínskeho domu sa nachádza aj výber artefaktov a exponátov, ktoré predstavujú čínsku kultúru a jej historické prepojenie so športom a olympijským duchom. Návštevníci sa tiež môžu naučiť tradičné remeselné zručnosti, ako je vyrezávanie papiera a modelovanie z cukru.

Čína na Pekingu v roku 2022 mala historický zisk deviatich zlatých, štyroch strieborných a dvoch bronzových medailí, čím dosiahla svoj najlepší výsledok na zimných olympijských hrách.

Pre Miláno Cortina 2026 Čína nominovala 126-členný tím športovcov. Je to najväčší čínsky zahraničný zimný olympijský tím, bude súťažiť v siedmich hlavných športoch.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Čína #Olympijské hry #ZOH 2026
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"