Berlínske letisko pozastavilo pre nepriaznivé počasie všetky odlety

Krátko po 10.00 h letisko na sociálnej sieti X oznámilo postupné obnovovanie odletov. Cestujúci však aj naďalej musia počítať so zrušenými spojmi a výraznými meškaniami. Obmedzenia sa netýkali príletov.
Letisko na svojej webovej stránke odporučilo pasažierom, aby si aktuálny stav letov overili priamo u svojich leteckých spoločností. Nemecká meteorologická služba zároveň varovala pred vysokým rizikom nebezpečnej poľadovice v Berlíne a jeho okolí.Čítajte viac Mrazy a vietor paralyzujú Poľsko, krajinu zasiahli výpadky dopravy aj tepla