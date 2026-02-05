Pravda Správy Svet Berlínske letisko pozastavilo pre nepriaznivé počasie všetky odlety

Berlínske letisko pozastavilo pre nepriaznivé počasie všetky odlety

Nemecké letisko Berlín-Brandenburg (BER) vo štvrtok ráno na určitý čas pozastavilo všetky odlety z dôvodu nepriaznivého počasia. Východ krajiny zasiahlo sneženie a mrznúci dážď, informuje TASR podľa správ agentúr DPA a Reuters.

05.02.2026 10:51 , aktualizované: 11:19
debata
Sneženie dočasne paralyzovalo letisko vo Frankfurte nad Mohanom
Video
Pre husté sneženie v utorok dočasne pozastavili prevádzku najväčšieho nemeckého letiska vo Frankfurte nad Mohanom. / Zdroj: REUTERS

Krátko po 10.00 h letisko na sociálnej sieti X oznámilo postupné obnovovanie odletov. Cestujúci však aj naďalej musia počítať so zrušenými spojmi a výraznými meškaniami. Obmedzenia sa netýkali príletov.

Letisko na svojej webovej stránke odporučilo pasažierom, aby si aktuálny stav letov overili priamo u svojich leteckých spoločností. Nemecká meteorologická služba zároveň varovala pred vysokým rizikom nebezpečnej poľadovice v Berlíne a jeho okolí.

Poľsko Počasie Mráz Výpadky Doprava Teplo Čítajte viac Mrazy a vietor paralyzujú Poľsko, krajinu zasiahli výpadky dopravy aj tepla
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #letisko #Berlín #zima
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"