Skaza vo vedeckom centre: Požiar pri urýchľovači častíc zanechal obrovské škody

V nemeckom meste Darmstadt neďaleko Frankfurtu nad Mohanom vypukol vo štvrtok rozsiahly požiar v areáli prestížneho vedeckého výskumného centra.

05.02.2026 11:12
V areáli vedeckého výskumného centra v Darmstadte neďaleko Frankfurtu nad Mohanom vypukol veľký požiar. 5.2.2026
V nemeckom meste Darmstadt vo štvrtok vypukol rozsiahly požiar, ktorý ochromil prevádzku prestížneho GSI Helmholtzovho centra pre výskum ťažkých iónov. Podľa hovorcu strediska bol bezprostrednou príčinou incidentu skrat, ku ktorému došlo pri príprave na zapnutie urýchľovača častíc. Hoci sa hasičom podarilo plamene dostať pod kontrolu, živel stihol napáchať veľké materiálne škody.

Incident si vyžiadal okamžitú reakciu záchranných zložiek a úrady ráno preventívne varovali obyvateľov v darmstadtskej časti Wixhausen. „Úrady vydali varovanie pre ľudí v okolí, aby zatvorili okná a dvere a vypli klimatizáciu,“ uviedli zdroje z miesta činu. Dobrou správou zostáva, že pri požiari nikto neutrpel zranenia a podľa agentúry DPA plamene nezasiahli nové zariadenie v hodnote miliárd eur, ktoré sa v areáli aktuálne buduje.

Presný rozsah škôd zatiaľ zostáva neznámy. „Rozsah škôd po požiari zatiaľ hasiči ani výskumné stredisko komentovať nechceli,“ zhodujú sa svedectvá z miesta. Centrum, ktoré disponuje urýchľovačom na výskum subatomárnych častíc, teraz čaká dôkladná analýza poškodenia technológií.

