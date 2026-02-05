Pravda Správy Svet Chaos v uliciach: Stuttgart ochromil masívny výpadok prúdu, dopravu riadila polícia

Chaos v uliciach: Stuttgart ochromil masívny výpadok prúdu, dopravu riadila polícia

Mesto Stuttgart v juhozápadnom Nemecku vo štvrtok ráno postihol rozsiahly výpadok elektrickej energie v dôsledku krátkeho poklesu napätia v sieti, informoval miestny prevádzkovateľ. TASR správu prevzala z agentúry DPA.

05.02.2026 11:31 , aktualizované: 12:53
debata (17)

Spoločnosť Stuttgart Netze uviedla, že kolísanie napätia trvalo menej ako sekundu, než bolo odstránené. Napriek tomu, že technická porucha trvala tak krátko, vyvolala v domácnostiach a kanceláriách po celom meste veľké výpadky.

Tma je tichý zabijak na cestách. Pozrite si zábery, ako rýchlo sa vie stať nešťastie
Video
Tma je nebezpečný faktor, ktorý významne zvyšuje riziko nehôd s neosvetlenými chodcami. Aj malý reflexný prvok môže byť rozdielom medzi bezpečným návratom domov a nešťastím. Zábery na videu ukazujú, k čomu môže dôjsť v prípade podcenenia situácie. / Zdroj: Polícia SR

Prevádzkovateľ siete uviedol, že dodávky elektrickej energie sa už vrátili do stabilného stavu. Stuttgartská polícia taktiež potvrdila, že mesto sa vracia do normálu.

Pre výpadok nefungovali v meste niektoré semafory, v dôsledku čoho musela polícia nasadiť špeciálne hliadky na reguláciu dopravy. Ovplyvnená bola aj železničná doprava.

Stuttgart má približne 600 000 obyvateľov. Je hlavným mestom spolkovej krajiny Bádensko-Württembersko a dôležitým centrom verejných inštitúcií a veľkých spoločností, vysvetľuje DPA.

kuba blackout Čítajte viac Východná Kuba sa ocitla v úplnej tme. Masívny výpadok siete odstrihol od elektriny milióny ľudí
Facebook X.com 17 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Nemecko #Stuttgart #blackout #výpadok prúdu
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"