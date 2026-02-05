Chaos v uliciach: Stuttgart ochromil masívny výpadok prúdu, dopravu riadila polícia

Spoločnosť Stuttgart Netze uviedla, že kolísanie napätia trvalo menej ako sekundu, než bolo odstránené. Napriek tomu, že technická porucha trvala tak krátko, vyvolala v domácnostiach a kanceláriách po celom meste veľké výpadky.
Prevádzkovateľ siete uviedol, že dodávky elektrickej energie sa už vrátili do stabilného stavu. Stuttgartská polícia taktiež potvrdila, že mesto sa vracia do normálu.
Pre výpadok nefungovali v meste niektoré semafory, v dôsledku čoho musela polícia nasadiť špeciálne hliadky na reguláciu dopravy. Ovplyvnená bola aj železničná doprava.
Stuttgart má približne 600 000 obyvateľov. Je hlavným mestom spolkovej krajiny Bádensko-Württembersko a dôležitým centrom verejných inštitúcií a veľkých spoločností, vysvetľuje DPA.