Pravda Správy Svet Úder na Kapustin Jar: Kyjev hlási zásah strelnice, odkiaľ Rusi odpaľujú balistické rakety, nasadil novú zbraň

Úder na Kapustin Jar: Kyjev hlási zásah strelnice, odkiaľ Rusi odpaľujú balistické rakety, nasadil novú zbraň

Ukrajinská armáda v januári vykonala sériu úspešných úderov na infraštruktúru ruskej vojenskej strelnice Kapustin Jar, odkiaľ ruské sily odpaľujú balistické rakety stredného doletu. Oznámil to ukrajinský generálny štáb. Rusko doteraz takýto útok nekomentovalo.

05.02.2026 11:49
Kapustin Jar Foto:
debata (86)

Kapustin Jar v blízkosti Kaspického mora spomenula predtým Ukrajina ako miesto, odkiaľ Rusko vyslalo v novembri 2024 na ukrajinské mesto Dnipro raketu Orešnik. Ukrajina sa od februára 2022 bráni ruskej invázii.

Pomsta z Ukrajiny. Obrancovia nasadili nové domáce strely. Flamingo udiera na Rusko (Video z 13.11.2025)
Video
V novembri 2025 vykonali jednotky Síl obrany Ukrajiny sériu útokov na niekoľko desiatok objektov na území Ruska a na okupovaných územiach Ukrajiny. / Zdroj: Generálny štáb Ozbrojených síl Ukrajiny

Ukrajinská armáda vo vyhlásení oznámila, že zasiahla na strelnici niekoľko budov a významne poškodila jeden z hangárov. Uviedla tiež, že Rusko z areálu evakuovalo časť personálu. Na útok ukrajinskej sily použili zbrane dlhého dosahu vrátane novej ukrajinskej riadenej strely Flamingo.

Strela Flamingo

Strelu s plochou dráhou letu Flamingo vyvinuli Ukrajinci v reakcii na neochotu zahraničných partnerov poskytnúť ukrajinskej armáde zbrane dlhého doletu. Práve to robí túto zbraň pre ukrajinský front kľúčovou, pretože Kyjev získava strategickú nezávislosť pri úderoch. Má mať dolet 3000 kilometrov, rýchlosť 900 kilometrov za hodinu a hmotnosť hlavice až 1150 kilogramov. Tento extrémny dolet a ničivá sila umožňujú Ukrajine zasiahnuť ciele hlboko v európskej časti Ruska, vrátane dôležitých tovární, leteckých základní a logistických centier, ktoré sú pre ruskú armádu kritické.

zväčšiť Strely Flamingo v tajnej továrni spoločnosti... Foto: SITA/AP, Efrem Lukatsky
Rakety Flamingo, ukrajinské zbrane Strely Flamingo v tajnej továrni spoločnosti Fire Point na Ukrajine vo štvrtok 14. augusta 2025.

Kapustin Jar ukrajinské letectvo označilo za miesto odpalu Orešniku aj tento rok v januári, kedy sa cieľom stala energetická infraštruktúra vo Ľvove. Kapustin Jar v Astrachanskej oblasti na juhu Ruska slúžil v minulosti na testovanie Orešniku.

V boji ruská armáda Orešnik v nejadrovej verzii použila prvýkrát v novembri 2024 na útok na ukrajinské Dnipro. Ruský prezident Vladimír Putin tvrdí, že je nemožné Orešnik zachytiť a že raketa má ničivú silu porovnateľnú s jadrovou zbraňou. Západní experti však jeho tvrdenia spochybňujú. Putin vlani v júni uviedol, že Rusko výrobu Orešnikov zrýchľuje.

Rakety Flamingo, vojna na Ukrajine, údery Rusko Čítajte viac VIDEO: Ukrajina spustila mohutný úder. Na Rusov odpálila svoj triumf
Facebook X.com 86 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Rusko #vojna na Ukrajine #Flamingo
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"