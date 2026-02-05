Úder na Kapustin Jar: Kyjev hlási zásah strelnice, odkiaľ Rusi odpaľujú balistické rakety, nasadil novú zbraň

Kapustin Jar v blízkosti Kaspického mora spomenula predtým Ukrajina ako miesto, odkiaľ Rusko vyslalo v novembri 2024 na ukrajinské mesto Dnipro raketu Orešnik. Ukrajina sa od februára 2022 bráni ruskej invázii.
Ukrajinská armáda vo vyhlásení oznámila, že zasiahla na strelnici niekoľko budov a významne poškodila jeden z hangárov. Uviedla tiež, že Rusko z areálu evakuovalo časť personálu. Na útok ukrajinskej sily použili zbrane dlhého dosahu vrátane novej ukrajinskej riadenej strely Flamingo.
Strela Flamingo
Strelu s plochou dráhou letu Flamingo vyvinuli Ukrajinci v reakcii na neochotu zahraničných partnerov poskytnúť ukrajinskej armáde zbrane dlhého doletu. Práve to robí túto zbraň pre ukrajinský front kľúčovou, pretože Kyjev získava strategickú nezávislosť pri úderoch. Má mať dolet 3000 kilometrov, rýchlosť 900 kilometrov za hodinu a hmotnosť hlavice až 1150 kilogramov. Tento extrémny dolet a ničivá sila umožňujú Ukrajine zasiahnuť ciele hlboko v európskej časti Ruska, vrátane dôležitých tovární, leteckých základní a logistických centier, ktoré sú pre ruskú armádu kritické.
Kapustin Jar ukrajinské letectvo označilo za miesto odpalu Orešniku aj tento rok v januári, kedy sa cieľom stala energetická infraštruktúra vo Ľvove. Kapustin Jar v Astrachanskej oblasti na juhu Ruska slúžil v minulosti na testovanie Orešniku.
V boji ruská armáda Orešnik v nejadrovej verzii použila prvýkrát v novembri 2024 na útok na ukrajinské Dnipro. Ruský prezident Vladimír Putin tvrdí, že je nemožné Orešnik zachytiť a že raketa má ničivú silu porovnateľnú s jadrovou zbraňou. Západní experti však jeho tvrdenia spochybňujú. Putin vlani v júni uviedol, že Rusko výrobu Orešnikov zrýchľuje.Čítajte viac VIDEO: Ukrajina spustila mohutný úder. Na Rusov odpálila svoj triumf