Kyjevčania mrznú, humanitárna situácia je vážna. Slovenskí dobrovoľníci rozdávali v metropole tradičný poľský žurek

Jedným z účastníkov akcie bol aj slovenský dobrovoľník Miloslav Slávik, ktorý pre varšavského spravodajcu TASR opísal iniciatívu a upozornil na vážnosť humanitárnej situácie v meste.
Slávik uviedol, že skupina dobrovoľníkov pôsobiaca v Krakove sa dlhodobo venuje pomoci Ukrajine, najmä darovaniu laptopov pre študentov a žiakov. Situácia v Kyjeve ich však podľa jeho slov prinútila zmeniť formu pomoci. „Keď sme videli hroznú humanitárnu situáciu v Kyjeve, kde ľudia sú bez tepla, vody a elektriny v panelákoch, doslova mrznú v domovoch, tak bolo jasné, že musíme tentoraz urobiť niečo iné,“ povedal.
Iniciatíva vznikla na podnet krakovského komunálneho politika Bartlomieja Szczoczarza, ktorý navrhol uvariť veľké množstvo tradičnej poľskej polievky. Podľa Slávika chceli dobrovoľníci týmto gestom vyjadriť solidaritu medzi Krakovom a Kyjevom a zároveň poskytnúť obyvateľom praktickú pomoc. „Chceli sme tým nielen ukázať solidaritu medzi Krakovom a Kyjevom, ale hlavne zahriať na tele a na duši,“ dodal.
Do Kyjeva prišiel konvoj štyroch áut so 14 dobrovoľníkmi. Slávik, ktorý podľa vlastných slov jazdí ako dobrovoľník na Ukrajinu už tri roky, označil súčasný stav mesta za najhorší, aký doteraz zažil. „Za posledné tri roky, počas ktorých aktívne jazdím ako dobrovoľník na Ukrajinu, som ešte nevidel mesto v takom zlom stave,“ konštatoval s tým, že počas pobytu boli svedkami silného bombardovania.
„Vypnuté sú všetky nepotrebné svetlá a počas blackoutu sú len slabé svetlá z okien niektorých bytov, z ktorých ešte neodišli ich obyvatelia a majú generátor alebo batérie,“ opísal situáciu.
Dobrovoľníci strávili v Kyjeve dve noci a tri dni, pričom počas leteckých poplachov bolo podľa Slávika počuť výbuchy v okolí mesta. Napriek nebezpečnej situácii považuje za dôležité pokračovať v podpore Ukrajiny. „Je dôležité ukazovať solidaritu ťažko skúšaným obyvateľom Kyjeva a celej Ukrajiny," zdôraznil.